Agnieszka Maciąg, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90., zmarła w wieku 56 lat. Artystka nie ukrywała, że w przeszłości zmagała się z chorobą nowotworową. Modelka, aktorka i autorka książek o samorozwoju skupiała się na swoim zdrowiu i spokoju. Niestety, w 2025 r. choroba powróciła. Agnieszka Maciąg poinformowała o tym swoich fanów w jednej z grup, które prowadziła w mediach społecznościowych. Tam również opowiadała o zmaganiach z chorobą i walce o zdrowie.

Mąż przekazał informację o śmierci Agnieszki Maciąg

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał Robert Wolański na Instagramie.

Agnieszka Maciąg o życiu w zgodzie z sobą

"Jeśli nie kocham siebie, to choćby kochał mnie cały świat, ja tego nie usłyszę, nie nakarmię się tą miłością. Kochanie siebie to uszanowanie swojego wewnętrznego głosu, dostrzeżenie tego, co dzieje się w moim ciele, co ono mi mówi. Przyjrzyjmy się temu, co nas buduje, co nam służy, po czym mamy energię, dobrze śpimy. Do tego trzeba nawiązać dobrą relację ze swoim ciałem. Często słyszę od kobiet: moje ciało stało się moim wrogiem. Nie. Ciało nigdy nie jest naszym wrogiem. Ono zawsze jest naszym przyjacielem. Chce się z nami komunikować, my musimy się tylko nauczyć, jak nawiązać z nim kontakt. Ciało daje nam znaki przez ból, przez dyskomfort. Jeśli coś boli, to sygnał, że mamy na coś zwrócić uwagę, zatrzymać się w biegu. Często wtedy, zamiast wsłuchać się w siebie, idziemy do lekarza. Szukamy na zewnątrz zamiast w środku. A odpowiedź często jest w nas, w naszych emocjach. Kiedy je przepracujemy, problem znika, wiele razy tego doświadczyłam" - mówiła Agnieszka Maciąg kilka lat temu w wywiadzie dla "Zwierciadła".

Choroba Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg zmagała się z chorobą nowotworową. Nowotwór od kilku lat był w remisji. Niestety, w marcu 2025 r. poinformowała o nawrocie choroby. Nie ujawniono jednak, jaki dokładnie był to typ nowotworu - wiadomo jedynie, że był złośliwy.

Kariera Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg należała do ścisłej czołówki polskiego modelingu lat 90. obok Renaty Gabryjelskiej i Ilony Felicjańskiej. Jej kariera rozpoczęła się w 1989 roku, gdy wygrała konkurs organizowany przez nowojorską agencję modelek. Szybko zaczęła pojawiać się na prestiżowych wybiegach i w kampaniach największych domów mody: Lagerfelda, Cerrutiego, Biagiotti czy Escady. Po urodzeniu syna Michała wróciła do Polski i zaczęła eksplorować kolejne obszary - pojawiała się w teledyskach De Mono, nagrała solowy album "Marakesz 5:30", a widzowie zapamiętali ją jako prowadzącą program "Siedem pokus" w RTL 7. Współpracowała także z Polsatem i TV4. W połowie lat 2000. Agnieszka Maciąg skupiła się na tematach zdrowia i duchowości, publikując książki o samorozwoju oraz świadomym stylu życia. Wydała wiele książek na ten temat, które stały się bestsellerami.