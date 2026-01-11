Iwona Pavlović od lat jest jurorką w programie "Taniec z Gwiazdami". W niedzielę wieczorem media obiegła bardzo smutna informacja.

Iwona Pavlović w żałobie

Brat Iwony Pavlović poinformował, że odeszła ich ukochana mama Zenobia. Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka - napisał w mediach społecznościowych. Dodał również informacje na temat pogrzebu rodzicielki. Ceremonia odbędzie się 14 stycznia br. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13.15 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" pożegnała bliską osobę

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" w swoich mediach społecznościowych zamieściła czarną planszę. Internauci złożyli Iwonie Pavlović kondolencje. "Iwonko, tulę do serca. Najczulej, jak umiem" - napisała m.in. Joanna Racewicz.

Iwona Pavlović tak mówiła o swojej mamie

Iwona Pavlović często opowiadała o swojej mamie. Wiele razy wspominała, że to jedna z najważniejszych osób w jej życiu. To jest po prostu dobry człowiek. Ona scala naszą rodzinę, jest tak kochana. Podupada nam na zdrowiu okrutnie i patrzę na to…(...) Jak patrzę na mamę, jak się kurczy, jak upływa czas, jak zdaję sobie sprawę, jak niewiele tego czasu tu jest, to tak ją przytulam. Ona zawsze była wyższa ode mnie, a teraz jest taka malutka, delikatna - mówiła w wywiadzie dla magazynu "Party".