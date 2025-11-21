W środę wieczorem, 19 listopada media obiegła wiadomość o śmierci Marzeny Babiarz, drugiej żony Przemysława Babiarza. Informacja pojawiła się na oficjalnej stronie rodzinnego miasta dziennikarza, Przemyśla. Kondolencje złożyły najwyższe władze Przemyśla. Podpisali się pod postem prezydent Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski.

Przemysław Babiarz rzadko poruszał tematy prywatne. O tym, że jego żona ma problemy ze zdrowiem dziennikarz powiedział rok temu na "VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry". Małżonkowie wspierali się w zdrowiu i chorobie. W 2024 r. Babiarz musiał poddać się operacji kręgosłupa, doszło do komplikacji. Dziennikarz miał wówczas u swego boku żonę. Nie sądzili, że wkrótce role się odwrócą. "Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu" - powiedział wtedy dziennikarz.

Anna Popek wspomina ukochaną żonę Przemysława Babiarza

Kondolencje po śmierci Marzeny Babiarz płyną do dziennikarza z całej Polski. Słowa wsparcia przekazali m.in. współpracownicy dziennikarza z TVP Sport oraz Anna Popek. Komentator oraz obecna gwiazda TV Republika znają się od wielu lat. Popek w rozmowie z portalem "Złota scena" wyznała, że miała okazję osobiście przekazać kondolencje. Wspominała również, że przed laty poznała Marzenę Babiarz podczas nagrań do jednego z programów. "Bardzo mi przykro i przekazałam wyrazy współczucia Przemkowi i jego rodzinie. Spotkałyśmy się kiedyś przy okazji produkcji telewizyjnej tych, w których oboje z Przemkiem braliśmy udział. Wiem, jak wrażliwym i dobrym człowiekiem jest Przemek. Bardzo mi przykro, że jego żona zmarła" - powiedziała Anna Popek.

Reklama

Pogrzeb żony Przemysława Babiarza

Jak podaje o2.pl, organizatorem pogrzebu żony Przemysława Babiarza jest Dom Pogrzebowy Hades. Uroczystości żałobne mają odbyć się w sobotę, 22 listopada w Przemyślu. Kobieta zostanie pochowana na Cmentarzu Głównym.