14 stycznia 1993 roku, podczas gwałtowanego sztormu na Bałtyku, zatonął prom Jan Heweliusz. Do dziś to największa katastrofa w historii żeglugi cywilnej w powojennej Polsce. Potem, przez lata na salach sądowych toczył się spór, co naprawdę wydarzyło się na promie tamtej nocy, jakie były przyczyny katastrofy, kto zawinił, czy można było uniknąć tragedii. Tamtym dramatycznym wydarzeniom poświęcony jest serial Jana Holoubka pt. "Heweliusz".

Justyna Wasilewska o roli w "Heweliuszu"

W serialu wszystkie postaci, poza kapitanem promu, Andrzejem Ułasiewiczem (Borys Szyc) i wdową po kapitanie (Magdalena Różczka) są fikcyjne. Często wątki kilku osób łączą się w jedną postać. Tak jest z wdową po kierowcy tira (Tomasz Schuchardt), w którą wcieliła się Justyna Wasilewska. "Najbardziej pociągające - i zarazem wzruszające w mojej bohaterce - było dla mnie to, że ona jest uosobieniem tych wszystkich ludzi, którzy w dramatycznych sytuacjach są zdani na samych siebie. Aneta Kaczkowska nie dostaje wsparcia ani od systemu, ani od ludzi naokoło. Obserwujemy jej samotne zmagania, aby utrzymać się na powierzchni po tragedii, wyprzedawanie rzeczy w lombardach, itd. Poruszająca jest też przewrotność tej bohaterki. Jest prostą osobą, ale mimo tragicznej wręcz sytuacji nie daje się wcisnąć w układy. Ma w sobie imperatyw, żeby walczyć o sprawiedliwość, albo o prawdę poza tymi wszystkimi układami" - powiedziała Justyna Wasilewska w rozmowie z PAP Life o t roli Anety Kaczkowskiej.

Justyna Wasilewska o ukochanej

Justyna Wasilewska rzadko mówi w wywiadach o życiu prywatnym. W 2022 roku zdecydowała się na coming out i w wywiadzie dla magazynu "Pani" wspomniała o swojej orientacji. "Chodzę do lasu na spacery z psem Staszkiem. Lubię jeść coś dobrego i jestem coraz lepsza w gotowaniu. (...) Co jeszcze? Lubię spotkania z ludźmi, przytulanie i inne rzeczy, ale najbardziej uwielbiam czas ze swoją dziewczyną" - mówiła Justyna Wasilewska. Aktorka jest związana z reżyserką i scenarzystką, Zuzanną Grajcewicz. Wybranka Wasilewskiej także ma na swoim koncie kilka zawodowych sukcesów. Uczestniczyła w powstawaniu scen zbiorowych do "Wesela" Wojciecha Smarzowskiego, była II reżyserką na planie serialu "Matki pingwinów". Stworzyła też kilka autorskich etiud.

Role Justyny Wasilewskiej

Justyna Wasilewska ma na swoim koncie wiele znakomitych ról. Zagrała m.in. w takich filmach jak "Serce miłości", "Sztuka kochania", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i serialach - "Krucjata", "Zachowaj spokój". Była nominowana do "Paszportu Polityki", a za rolę w spektaklu "Cząstki kobiety" została wyróżniona w plebiscycie miesięcznika "Teatr" i dostała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Boska Komedia" w Krakowie.