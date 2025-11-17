Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach po raz pierwszy spotkali się w 2009 r. na korytarzu w siedzibie Radia Zet. Nie był to jednak początek ich romantycznej historii. Po raz drugi spotkali się u wspólnych znajomych. Imprezę zaaranżowali Adam Sztaba z ówczesną partnerką Dorotą Szelągowską. "Bardzo marzyliśmy o tym, by Ola i Kuba się poznali. Zaprosiliśmy ich kiedyś do siebie. Wszystko zaczęło się więc na naszym balkonie" - opowiadał Adam Sztaba w RMF FM.

Ślub Kwaśniewskiej i Badacha był sensacją

Para długo ukrywała swój związek. Aż w końcu postanowili wziąć ślub. On był znanym muzykiem, ona - córką byłego prezydenta RP. Żadne z nich nie więc anonimowe. Gdy para ogłosiła zaręczyny i zapowiedziała ślub, w mediach zaczęło huczeć. "Przez ostatnie miesiące na co dzień towarzyszy mi dźwięk migawki. Łapię się na tym, że spinam się na odgłos liści albo toczącej się po chodniku plastikowej butelki, bo brzmią podobnie" - mówiła Ola Kwaśniewska w rozmowie z "Vivą!" o czyhających na nią wszędzie paparazzi. "Chcieliśmy uniknąć robienia z naszego ślubu sensacji. Ale dość szybko musieliśmy pogodzić się z tym, że tego nie unikniemy" - mówiła Kwaśniewska.

Reklama

Reklama

Ile lat dzieli Kwaśniewską i Badacha?

Ola Kwaśniewska jest o pięć lat młodsza od męża. On ma teraz lat 49, a ona - 44. Ola Kwaśniewska jest dziennikarką. Pisuje swojemu mężowi muzykowi teksty do piosenek. "Moja żona jest żoną muzyka, który gra po sto kilkadziesiąt koncertów rocznie. Ona jest totalnie przyzwyczajona do tego, że jestem w podróży" - mówi Kuba Badach.

- wyznał.