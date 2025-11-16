Nikodem Rozbicki to aktor młodego pokolenia, którego można było oglądać w takich filmach jak "Obietnica", "Misz masz czyli Kogel Mogel 3", czy serialu "Odwilż". Ostatnio brał udział w programie "Afryka Express" wraz ze swoim przyjacielem Pawłem. Obydwaj doszli do finału.

Nikodem Rozbicki w żałobie. Kogo pożegnał?

Teraz Nikodem Rozbicki podzielił się w sieci smutną wiadomością. Późnym wieczorem w sobotę 15 listopada zamieścił w sieci czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje z ukochanym dziadkiem Ryszardem. Mężczyzna zmarł.

Pod zdjęciem zamieścił krótki wpis. Dziadek Ryszard - napisał Nikodem Rozbicki i dodał czarne serduszko. Nikodem Rozbicki często mówi o tym, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Wyznał to również na planie programu "Afryka Express".

Najważniejsza w życiu jest u mnie rodzina. Wiem, że łatwo tak powiedzieć, ale ja mam coś takiego, że niezwykle troszczę się o najbliższych i jako najbliższych traktuję rodzinę i przyjaciół. Dość szybko moi rodzice stali się moimi przyjaciółmi, dość szybko moi przyjaciele stali się moją rodziną - mówił Nikodem Rozbicki.

Nikodem Rozbicki żegna bliską osobę. Za kogo modlił się w Afryce?

Gdy aktor znalazł się w jednym z kościołów w Afryce, wyznał, że modlił się za dziadka. Przyznał wówczas, że mężczyzna ma problemy ze zdrowiem.

Pomodliłem się za mojego dziadka, bo jest moim przyjacielem i niezwykłym człowiekiem. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Jestem tutaj, a on w Polsce walczy o siebie. Jest to ciężka walka, bo boryka się z dużymi wyzwaniami zdrowotnymi. Ma 94 lata i jest zuchem ponad wszystko - mówił aktor.

To Nikodem Rozbicki wyznał w "Afryka Express". "Dużo mnie nauczył"

Jest najdzielniejszym człowiekiem, jakiego znam. Jego miłość do babci była zawsze i jest dla mnie inspiracją. A szacunek do drugiego człowieka i jakieś fundamenty to coś, co też zawdzięczam jemu. Dziadek dużo mnie nauczył, dużo z nim spędziłem czasu, jak byłem dzieciakiem i trochę mi ciężko, że jestem tutaj, a on tam - opowiadał Nikodem Rozbicki.

Internauci pod postem, który zamieścił aktor zostawili mnóstwo wpisów z kondolencjami i słowami wsparcia. "Ciesz się i doceniaj każdą chwilę spędzona razem, dziękuj, że mogłeś mieć takiego dziadka. Pozwól odejść i wspominaj z uśmiechem tak jak na zdjęciu", "Przykro Nikodem, wyrazy współczucia", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Moje kondolencje, trzymaj się", "Nikodem najgłębsze wyrazy współczucia. Dziadziuś zawsze będzie z tobą i chronił cię jak anioł stróż. Trzymaj się, jesteś mocny i dzielny" - pisali.