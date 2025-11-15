W kończącej się w niedzielę jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" nie brakowało emocji. Największe wzbudziło pożegnanie się z show Polsatu przez Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza.

Tak Agnieszka Kaczorowska pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami"

Para musiała pożegnać się z programem "Taniec z Gwiazdami" tuż przed ćwierćfinałem. Gdy ogłoszono werdykt, tancerka zabrała głos. Powiedziała o hejcie, jaki spotkał ją i jej tanecznego a jednocześnie prywatnego partnera. Wbiła również szpilkę pozostałym uczestnikom tej edycji show.

Zacznę od tego, bo to chyba ja więcej mówię, że bardzo ci dziękuje za twoją odwagę. Za naszą odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić, pomimo tego, że weszliśmy tutaj prywatnie, co było cholernie trudne, daliśmy radę, przetrwaliśmy. Bardzo Ci gratuluje całego postępu, który zrobiłeś, był ogromny. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Cieszę się, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego bardzo doświadczyliśmy i bardzo bolał - mówiła, gdy żegnała się z "Tańcem z Gwiazdami".

Marcin Rogacewicz oskarża uczestników "TzG" o hejt

To był początek. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pojawili się na żywo w mediach społecznościowych programu, która jest tradycją w programie "Taniec z Gwiazdami". Nie wzięli również udziału w kabaretowym show Polsatu. Marcin Rogacewicz po pierwszej próbie przed finałem zamieścił w sieci gorzki wpis, w którym oskarżył innych uczestników formatu o hejt.

Jesteście świadkami nieprawdopodobnego, jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej "wyjątkowej, jubileuszowej" edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym, co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko. Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią "koleżanki i koledzy"- napisał.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprzedali bilety na finał?

W niedzielę odbędzie się finał programu "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zamieścili w sieci ogłoszenie, z którego wynika, że chcą odsprzedać dwie wejściówki na finał programu. Kochani, mamy do odsprzedania dwa bilety na jutrzejszy finał. Ktoś chce? - napisali. Chętni najwyraźniej się znaleźli, bo ogłoszenie szybko zniknęło.