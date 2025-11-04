Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu "Taniec z Gwiazdami". Gdy żegnali się z tanecznym show Polsatu z ust tancerki padło wiele gorzkich słów. Stwierdziła m.in. że jej życiowy i taneczny partner, czyli Marcin Rogacewicz tańczy lepiej, niż niejedna osoba w programie.

Przez prawie tydzień para milczała, zrezygnowała również z występu w kabaretowym show Polsatu. Teraz wrócili i ogłosili swój nowy wspólny projekt. Okazuje się, że przygotowali spektakl "Siedem", który jak mówią opowiada o miłości, namiętności i pasji.

Spektakl Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. O czym jest?

Przedstawienie ma być historią o wolności w siedmiu odsłonach. Opowiada o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają wszystko od nowa, odkrywając miłość, namiętność i pasję. Jak wyznali to spektakl, który zaczął powstawać jeszcze zanim obydwoje wzięli udział w tanecznym show. Marcin Rogacewicz w najnowszej relacji na Instagramie wyjawił, że taniec otworzył go na nowe marzenia, które teraz zamierza realizować.

Słuchajcie, tak się wydarzyło, że potańczyłem trochę, potańczyłem, ale chcę tańczyć dalej, kocham taniec. Taniec mnie otworzył, odblokował, uruchomił też wiele takich nowych zakamarków. Odblokował też parę moich marzeń i teraz właśnie będziemy realizować marzenie, które w zasadzie pojawiło się w naszych głowach i sercach już na przełomie lutego i marca - mówi na nagraniu.

Agnieszka Kaczorowska również zabrała głos w sprawie spektaklu. Ten projekt już ma parę miesięcy, dojrzewał. Czujemy, że teraz, kiedy tak bardzo tęsknimy za tańczeniem samym w sobie, możemy dla Was go przygotować i tańczyć na własnych zasadach dzięki temu - stwierdziła.

Projekt Kaczorowskiej i Rogacewicza w ogniu krytyki. Co piszą internauci?

Po tym ogłoszeniu w sieci wybuchła burza. Internauci postanowili zabrać głos w sprawie spektaklu Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej. Byli wśród nich ci, którym projekt się spodobał.

Cudownie, trzymam kciuki za takie kobietki i pary jak wy! Macie odwagę, jest w was autentyczność i świetnie, bo strach w dokonywaniu wyborów zajął swoje miejsce i nie pozwolił wam nie przeżyć waszej pięknej historii - napisała jedna z internautek.

Nie brakowało jednak słów krytyki. Niektórzy stwierdzili, że Agnieszka Kaczorowska jedno mówiła w programie "Taniec z Gwiazdami", drugi mówi i zrobiła teraz. Wyczuwam niespójność. Powiedziała pani, odchodząc z programu, że w końcu będziecie mogli tańczyć sami dla siebie w 4 ścianach. Jak to się ma do tych słów (...) Warto brać odpowiedzialność za to, co się mówi i robi- stwierdziła jedna z internautek.

Zamiast ambitnego widowiska dostaniemy coś, co bardziej przypomina próbę taniej sensacji. Jeśli tak ma wyglądać rozrywka w prime time, naprawdę szkoda na to czasu; Miało być prywatnie i cicho...; Żenujące... - komentowali inni.