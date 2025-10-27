Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Ostatni odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" był pełen emocji. Parą, która pożegnała się z tanecznym show Polsatu była Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Podczas pożegnania z programem z ust tancerki padło dużo gorzkich i mocnych słów.

Agnieszka Kaczorowska nie szczędziła mocnych słów. Wbiła szpilę pozostałym uczestnikom

Stwierdziła m.in., że jej partner "tańczy lepiej niż niejedna osoba" w programie. Zwróciła się również do hejterów. Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia - powiedziała a w jej oczach pojawiły się łzy.

Barbara Bursztynowicz skomentowała zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej. Co stwierdziła?

Gdy inny uczestnik show, czyli Maurycy Popiel próbował podejść do niej i ją pocieszyć, nie zareagowała na jego gest. Drugą zagrożoną parą w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" była Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. W rozmowie z Plejadą aktorka wyznała, że w każdym odcinku spodziewa się, że to ona może odpaść.

To nie jest tak, że ja się nie spodziewam. Mimo wszystko cieszę się, że przeszliśmy i mogę dalej przebywać w tym cudownym towarzystwie, czerpiąc od nich energię. Jestem przeszczęśliwa - mówi Bursztynowicz.

Aktorka, która przez wiele lat grała w "Klanie" a niedawno zdecydowała się odejść z serialu skomentowała także zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej. Uznała, że to były "emocjonalne odruchy".

Chcieli to przeżyć sami ze sobą i ja się nie dziwię - dla nich to był największy szok. Zareagowali tak, jak zareagowali. Mieli prawo pozostać w tym trudnym momencie sami ze sobą - stwierdziła Bursztynowicz. Dodała, że "Taniec z Gwiazdami" jest nieprzewidywalny i najwyraźniej obydwoje nie spodziewali się takiego werdyktu, dlatego też jej zdaniem zareagowali "emocjonalnie i gwałtownie".