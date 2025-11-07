Agnieszka Kaczorowska to ostatnimi czasy gorące nazwisko polskiego show-biznesu. Tancerka od pewnego czasu związana jest z Marcinem Rogacewiczem. Para wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami".

Nie tylko spektakl taneczny. Agnieszka Kaczorowska ma niespodziankę dla fanów

Niestety głosami widzów odpadli w 7. odcinku show. Gdy żegnali się z programem, zwłaszcza Agnieszka Kaczorowska nie szczędziła słów krytyki wobec innych uczestników. Zwróciła się także do hejterów, którzy jak stwierdziła "nie mają zielonego pojęcia" o życiu prywatnym jej i Marcina Rogacewicza.

Perfumy Agnieszki Kaczorowskiej. "Prosto z serca"

Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska ogłosiła, że niebawem wraz z aktorem wystąpią w spektaklu "Siedem", który wspólnie przygotowali, i w którym będą tańczyć. Teraz okazuje się, że na rynku pojawiły się perfumy sygnowane nazwiskiem Kaczorowskiej.

Niech każda z Was tańczy własną opowieść, niech każda z Was będzie główną bohaterką własnego filmu, niech każda z Was żyje na własnych zasadach… Niech Sway dodaje Wam siły, pewności siebie i odwagi do tego, aby płynąć przez życie w zgodzie ze sobą. Ode mnie dla Was, prosto z serca… niech Sway kołysze Wasze zmysły każdego dnia - napisała pod zdjęciem, na którym pozuje z flakonem w dłoni.

Ile kosztują perfumy Agnieszki Kaczorowskiej?

Linia perfum stworzonych przez Agnieszkę Kaczorowską to pięć zapachów. Każdy nosi inną nazwę - Freedom, Whisper, Vibe, Mystery oraz Passion. Ile kosztują perfumy stworzone przez Agnieszkę Kaczorowską? Okazuje się, że za jeden flakon trzeba zapłacić 89,99 zł.