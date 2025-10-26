Katarzyna Cichopek wyszła za mąż

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. O tym, że to właśnie w sobotę, 25 października para, która poznała się w pracy, na planie "Pytania na śniadanie", powie sobie "tak", plotkowano już od kilku tygodni.

Ślub i wesele odbyły się w hotelu pod Lublinem. W uroczystości tej udział wzięło wielu celebrytów m.in. Joanna Kurska i jej mąż Jacek, Aleksander Sikora, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler. Nie zabrakło również Edwarda Miszczaka a nawet Beaty Mazurek z PiS.

Katarzyna Cichopek już raz zmieniła nazwisko

Katarzyna Cichopek podobnie jak Maciej Kurzajewski wyszła za mąż po raz drugi. Po rozwodzie z Marcinem Hakielem zmieniła nazwisko z Katarzyna Cichopek-Hakiel na Katarzyna Cichopek. W niedzielny poranek w programie "Halo tu Polsat" widzów powitali Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Czy Katarzyna Cichopek zmieniła nazwisko? Nazywa się Kurzajewska?

Dziś budzą Was Agnieszka Hyży i Maciek Rock, którzy z radością przekazują najpiękniejsze wieści - Państwo Kurzajewscy powiedzieli sobie "tak"! Just married! - napisano na Instagramie programy. Agnieszka Hyży również bawiła się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. To właśnie prezenterka "wygadała się", że jej koleżanka z programu zmieniła nazwisko.

Nasi koledzy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od wczoraj… Państwo Kurzajewscy - powiedziała Agnieszka Hyży. Czy to oznacza, że od soboty Katarzyna nazywa się Kurzajewska a może Kurzajewska-Cichopek? O tym dowiemy się zapewne już niebawem.