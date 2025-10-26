Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w sobotę, 25 października wzięli ślub. Dla obydwojga to drugi związek. Wcześniej aktorka była związana z Marcinem Hakielem a prezenter z Pauliną Smaszcz.

Katarzyna Cichopek wzięła ślub. Postawiła na ryzykowną wiązankę

Wesele odbyło się w jednym z hoteli pod Lublinem. W sobotę wieczorem para młoda opublikowała zdjęcie w strojach ślubnych i z krótkim i wymownym podpisem, czyli datą ślubu "25I10I2025". Maciej Kurzajewski miał na sobie garnitur a Katarzyna Cichopek białą, długą suknię z dekoltem i marszczeniem. Do swojej ślubnej kreacji dobrała dosyć ryzykowną wiązankę.

Wiązanka ślubna Katarzyny Cichopek. Jakie kwiaty wybrała?

Katarzyna Cichopek wybierając swój bukiet ślubny nie zdecydowała się na klasykę, czyli róże, frezje czy popularną w ostatnich latach eustomę. Zamiast tych kwiatów wybrała białe kalie. Ten kwiat od lat pojawia się w bukietach ślubnych, choć według tradycji nie jest rośliną, która przynosi szczęście.

Katarzyna Cichopek wybrała te kwiaty. Co mówią przesądy?

Kalia od lat jest kwiatem uznawanym za żałobny. Często pojawia się w wiązankach pogrzebowych. Według przesądów nie powinien być to kwiat, który pasuje do bukietu ślubnego panny młodej. Choć symbolizuje elegancję, uważany jest za pechowy.

Najwyraźniej świeżo upieczona panna młoda nie przejmuje się tym i postawiła na to, co po prostu jej się podoba. Co więcej według numerologów data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, czyli 25 października 2025 roku to cyfra 8. Ma ona symbolizować siłę, trwałość i sukces wzajemnie budowanej relacji. Para, która pobierze się tego dnia według numerologii nie tylko może liczyć na gorące uczucie, ale wzajemne wsparcie i zrozumienie.