Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu. Odbył się on 25 października 2025 roku w hotelu Drob w Urszulinie.

Jacek Kurski na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Na weselu bawiło się około 150 osób. Na imprezie nie zabrakło znanych przyjaciół pary. Pojawili się m.in. Ewa Wachowicz, Olek Sikora, Mateusz Gessler. Obecny był także Jacek Kurski z żoną Joanną. To właśnie obecność tego ostatniego gościa postanowił wytknąć parze młodej Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki zadrwił z obecności Kurskiego na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Na łamach tygodnika "Polityka" dziennikarz zadrwił z obecności byłego prezesa TVP wśród gości weselnych Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tematem tygodnia, miesiąca, roku, a może nawet dekady, był ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na którym bawił się Jacek Kurski wraz z małżonką. Sprytny ruch. Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa - napisał Kuba Wojewódzki.

Czy Jacek Kurski unieważnił swój ślub?

Jacek Kurski w 2019 roku uzyskał unieważnienie swojego pierwszego małżeństwa z Moniką Kurską przez kościelny sąd. Dzięki temu w 2020 roku mógł wziąć drugi ślub kościelny z Joanną Kurską. Katarzyna Cichopek zanim związała się z Macieje Kurzajewskim, była żoną Marcina Hakiela. Prezenter "Halo tu Polsat" był związany z Pauliną Smaszcz.