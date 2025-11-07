Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel ułożył sobie życie u boku Dominiki Serowskiej, z którą ma syna Romea. Z poprzedniego małżeństwa wychowuje syna Adama i córkę Helenę. Na ślubie mamy była Helena, zabrakło jednak Adama. 16-latek jest w Argentynie, na wymianie uczniowskiej.

Tłum gości na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 25 października powiedzieli sobie "tak". Zaprosili gości do hotelu w Urszulinie, w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. W uroczystości uczestniczyło około 140 gości. Przybyło wiele gwiazd, bawili się na weselu m.in. Mateusz Gessler, Ewa Wachowicz, Monika Pyrek, Aleksander Sikora, Joanna i Jacek Kurscy czy Beata Mazurek.

"On ma tam być"

Adam Hakiel wyjechał do Argentyny na rok. Jak powiedział jego tata, Katarzyna Cichopek chciała, żeby syn przyjechał na jej ślub. "Była próbowała robić podchody, żeby go ściągnąć, ale wymiana na tym polega, że on ma tam być" - powiedział tancerz.

Córka bawiła się na weselu Katarzyny Cichopek

Córka Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek bawiła się na weselu mamy. "Mówiłem jej »baw się dobrze« i myślę, że dla dzieci jest najważniejsze to, żeby czuły się w tym wszystkim dobrze" - powiedział Plotkowi Marcin Hakiel.

Jak teraz dogadują się Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek?

Czy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mają przyjacielskie stosunki? Były mąż aktorki podkreślił, że nie utrzymuje kontaktów z eks. "Z byłą małżonką w ogóle nie rozmawiam" - powiedział w rozmowie z Plotkiem.