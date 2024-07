Trwa ładowanie wpisu

Na opolskim festiwalu piosenka pt. "Tyle słońca w całym mieście", którą dla Anny Jantar napisali Jarosław Kukulski (muzyka) i Janusz Kondratowicz (słowa), nagrody od jurorów nie zdobyła, bo wydawała im się mało ambitna. Publiczność za to ją pokochała i przyznała jej swoją nagrodę. A potem chciała jej słuchać i nucić.

Na Sopot Festival 1974 Anna Jantar bisowała z piosenką "Tyle słońca w całym mieście" aż sześć razy i znowu dostała nagrodę publiczności. Utwór zagościł na listach przebojów.

Początek wielkiej kariery i miłości

Anna Jantar i Jarosław Kukulski poznali się w 1969 roku. Anna Szmeterling została wokalistką w zespole Waganci. Po dwóch latach, 11 kwietnia 1971 roku stanęli na ślubnym kobiercu. W 1971r. zespół nagrał materiał, który ukazał się na EPce "Co ja w tobie widziałam", a także pojawił się w filmie Hieronima Przybyła "Milion za Laurę", gdzie wykonał piosenkę "Czujna straż".

Waganci się rozpadli, a państwo Kukulscy przeprowadzili się do Warszawy z Poznania. Anna przyjęła artystyczny pseudonim Anna Jantar. Jarosław Kukulski szykował materiał na jej solową płytę.

"Piosenka, która zrodziła się z uczucia"

"Ania miała już na koncie parę niezłych przebojów »Najtrudniejszy pierwszy krok«, »Żeby szczęśliwym być«, ale potrzebne było coś co »da kopa« jej karierze, co ją »poniesie«. Z takich założeniem wziąłem się za pisanie piosenki, która miała zmienić losy Ani. Zresztą nieobecnej wtedy, chyba była na występach w NRD. W każdym razie, w naszym małym, jednopokojowym mieszkanku, pracowałem z mocnym postanowieniem, że napiszę przebój, co się zowie. To co mi z tej pracy wyszło nagrałem na taśmę i zaniosłem Januszowi Kondratowiczowi" – opowiadał Jarosław Kukulski Cyfrowej Bibliotece Polskiego Radia .

Jak mówił Jarosław Kukulski w jednym z wywiadów "Tyle słońca w całym mieście" to "piosenka, która zrodziła się z uczucia, którą chciałem podarować Ani, aby sprawić jej radość. Od początku wierzyłem w tę piosenkę".

Polski evergreen

Piosenkę "Tyle słońca w całym mieście" w latach siedemdziesiątych XX wieku włączyło do swojego repertuaru wielu wykonawców. Byli to m.in. Jan Lewandowski (USA), Glenn Weston (Wielka Brytania), Betty Dorsey (Niemcy), Mara Krievkalne (Litwa), Mirabella Dauer (Rumunia) oraz Hana Zagorova (Czechy). Przez lata był wiele razy coverowany. Otwierał też m.in. kolejne odcinki serialu „BrzydUla".

W 1999 roku Natalia Kukulska postanowiła właśnie ten utwór nagrać w duecie z mamą. Dzięki nowoczesnej technice w studiu nagraniowym udało się połączyć głos matki i córki. Piosenka kolejny raz trafiła na listy przebojów, 25 lat po swojej premierze...