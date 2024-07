eOlga Kalicka zyskała dzięki roli w serialu „Rodzinka.pl”. Wcieliła się tam w Magdę, dziewczynę Tomka Boskiego, którego grał Maciej Musiał. Aktorka wystąpiła także w innych produkcjach, mogliśmy oglądać ją między innymi w „Dziewczynach z Dubaju” czy „Dziewczynie influencera”.

Rozstanie Olgi Kalickiej z ojcem jej syna

Olga Kalicka była w związku z Cezarym Nowakiem – w 2019 roku para doczekała się synka, który otrzymał imię Aleks. Niedługo później, bo zaledwie dwa lata po narodzinach chłopca, Olga opublikowała oświadczenie, że rozstała się z ojcem swojego synka. Jak stwierdziła, nie udało im się „osiągnąć tego, czego pragnęli”. Aktorka zapewniła, że zarówno ona, jak i ojciec jej syna zrobią wszystko, by Aleks miał dobre dzieciństwo.

Nowa miłość Olgi Kalickiej

W życiu Olgi Kalickiej nastąpiły zmiany. Aktorka znowu jest zakochana. Od kilku tygodni przebywa na wakacjach na Bali w ramionach nowego ukochanego. Właśnie opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym widać, jak spędza czas tam czas.

"Cierpliwie na Ciebie czekałam, wysyłając prośby i marzenia do Wszechświata podczas nowiu księżyca - czytamy. Teraz RAZEM medytujemy podczas nowiu. To dopiero MAGIA! Jeśli oglądasz ten filmik i myślisz, że to niemożliwe i miłości nie ma, to powiem Ci, że ja też przez chwilę wątpiłam… Ale tylko szukając drogi do swojego serca, mogłam zobaczyć drugie serce" - napisała Olga Kalicka pod romantycznym filmikiem z Bali.