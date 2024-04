Pierwowzorem scenariusza była książka Katarzyny Boglar "Nie głaskać kota pod włos". Autorka powieści była również współscenarzystką serialu. Nakręcono siedem półgodzinnych odcinków. Reżyserem był Janusz Łęski.

Serialowa „Rodzina Leśniewskich" składa się z wiecznie zajętych rodziców - ojca Andrzeja (KrzysztofKowalewski) i matki Jadwigi (Krystyna Sienkiewicz) oraz czworga dzieci: 15-letniej Agnieszki (Agata Młynarska), rok młodszego Leszka (Maciej Strojny) oraz 7-letnich bliźniąt Beaty (Magdalena Scholl) i Pawła (Tomasz Brzeziński). Bliźnięta zwane były przez wszystkich Bąblami.

Reklama

Rodzina Leśniewskich staje przed wyzwaniem

Podział obowiązków w rodzinie jest jasny: ojciec pracuje, starsze rodzeństwo chodzi do szkoły, a mama prowadzi dom i zajmuje się Bąblami. Do czasu. Pewnego dnia Jadwiga Leśniewska wzięła udział w ulicznej sondzie. Na pytanie o samorealizację odpowiada, że nie ma na nią czasu, choć chętnie wróciłaby kiedyś na studia. Najbliżsi postanawiają więc pomóc zrealizować jej marzenie. Pani Leśniewska wkrótce wraca na studia, a 15-letnia Agnieszka i jej rodzeństwo mają zająć się organizacja rodzinnego życia.

Muzyka Czesława Niemena w "Rodzinie Leśniewskich"

Autorem muzyki do „Rodziny Leśniewskich" był Czesław Niemen, a słowa piosenek napisał Wojciech Młynarski. Poeta i piosenkarz pojawił się w jednym z odcinków serialu w roli taksówkarza. Nie miał jednak okazji wystąpić razem ze swoją córką Agatą, która wcieliła się w najstarszą z dzieci tytułowej rodzinki. Najbardziej znaną piosenką kojarzoną z produkcją jest utwór "Wszystkim ludziom, co do pracy spieszą", który usłyszeć można było podczas napisów końcowych.

Agata Młynarska wspomina "Rodzinę Leśniewskich"

Agata Młynarska na swoim profilu na Instagramie w ub.r. przypomniała swój aktorski debiut.

"Gram siebie, o czym nikt nie wie. Najstarsza siostra. Pewnie dlatego dostałam tę rolę. Na zdjęciach próbnych byłam bardzo wiarygodna. Jestem w 8 klasie. Nie znoszę wuefu. Choć kocham ruch i sport. Szkoła i nauczyciele byli dla mnie źródłem niekończącego się koszmaru. Ten skok symbolizował zwycięstwo Agnieszki Leśniewskiej i Agaty Młynarskiej. Dwóch 13 latek, które na głowie miały nader dużo a ambicje nie pozwalały im się zatrzymać w dążeniu do wymyślonej doskonałości. Bardzo mnie wzrusza ten fragment. I z ogromną czułością patrzę na tę dzielną dziewczynkę" - napisała Agata Młynarska.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dalsze losy dziecięcych aktorów "Rodziny Leśniewskich"

Nikt z dziecięcych aktorów, którzy zagrali rodzeństwo Leśniewskich, nie został w dorosłym życiu aktorem. Zarówno Magdalena Scholl i Tomasz Brzeziński jako dzieci grali jeszcze w filmach i serialach, ale potem postawili na inne zawody. Brzeziński planował zdawać do szkoły filmowej, ale ostatecznie zrezygnował. Został dziennikarzem. Magdalena Scholl skończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Później przez wiele lat pracowała w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W 2014 roku zadebiutowała "Nowicjusz". Zmarła w 2019 r. , miała 50 lat.

Maciej Strojny, czyli Leszek Leśniewski, już nie zagrał więcej w filmie ani serialu. "Nie połknąłem bakcyla. To była fantastyczna przygoda, ale nic więcej" - powiedział kilka lat temu, goszcząc w studiu TVP Seriale. Został architektem.