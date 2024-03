Powstały dwie serie „Matek, żon i kochanek”, w sumie 22 odcinki. Wiadomo, że napisany jest sezon trzeci. Czy będzie kiedyś zrealizowany?

Scenariusz do "Matek, żon i kochanek" powstał na podstawie pomysłu Wojciecha Jędrkiewicza – pisali go Juliusz Machulski i Ryszard Zatorski, a pomagali im Paweł Trzaska i Zdena Sisova. Reżyserował Juliusz Machulski, a drugim reżyserem był Ryszard Zatorski. Muzykę do serialu, w tym przewodnią piosenkę, którą zaśpiewała Anna Jurksztowicz, napisał Krzesimir Dębski.

"Matki, żony i kochanki" jak "Seks w wielkim mieście"

"Zawsze chciałem zrobić serial o silnych kobietach, myślących czasami fajniej niż faceci. Telewizja zwróciła się do mnie, bym nakręcił jakiś współczesny serial" - wspominał Juliusz Machulski pytany o to, jak doszło to tego, że nakręcił "Matki, żony i kochanki".

Udało mu się. Mówi się teraz, że nakręcił coś w rodzaju rodzimego "Seksu w wielkim mieście" lub "Gotowych na wszystko". To był pierwszy polski serial, który na pierwszym planie miał świetnie zarysowane, kobiece postaci. Kobiety nie były tłem, ale głównymi bohaterkami, które pchają w zawrotnym tempie akcję do przodu. Było w serialu też mocne tło obyczajowe. Wszystko działo się tu i teraz, w samym środku burzliwych przemian połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Sam tytuł serialu już wiele mówi – każda kobieta pełni przecież w życiu choć jedną z tych ról. W "Matkach, żonach i kochankach" wątki komediowe przeplatają się z melodramatem. Bohaterki są piękne, przebojowe, pełne pomysłów i bardzo wobec siebie lojalne.

Szara myszka Wandzia i trzy przyjaciółki

Punktem wyjścia całej opowieści jest spotkanie klasowe absolwentek liceum medycznego. Organizuje je energiczna pielęgniarka Wanda. Zwołuje 38 koleżanek, a wśród nich są te, z którymi zawsze była najbliżej, czyli Hanka, Wiktoria i Dorota.

Hankę zagrała Małgorzata Potocka. Jej bohaterka to dziewczyna o złotym sercu, która załatwi każdy problem. Wydaje się być silna, ale i jej trafiają się chwile słabości.

W scenariuszu Wandzia była blada, nie miała wyraźnego opisu. Tylko dialogi. Musiałam ją zrobić od początku do końca. Opisałam sobie, kim jest i co robi. Pognałam na Pragę do kultowej fryzjerki, która zrobiła mi trwałą. W pedecie kupiłam to, czego Małgorzata Potocka nigdy by nie założyła - płaskie kapcie na małym obcasiku, spódnicę w urągającej kobiecie długości i szary paltocik. Tak przyszłam na plan. Ekipa przewracała się ze śmiechu, a reżyser powiedział: to jest Wandzia – opowiadała Małgorzata Potocka w "Pytaniu na śniadanie".

Jak dodała, Wandzia to osoba, która teraz prawdopodobnie byłaby znaną działaczką polityczną lub społeczną, taką miała w sobie energię i poczucie misji.

Trzy pozostała główne bohaterki to Dorota (Gabriela Kownacka), Hanka (Elżbieta Zającówna) oraz Wiktoria (Anna Romantowska). Żadna z nich trzech nie została pielęgniarką. Dorota jest bizneswoman i razem z mężem prowadzi firmę kosmetyczną. Męża kocha, ale od lat ma romans z pewnym rzeźbiarzem. Hanka została dentystką i właśnie rozwiodła się z mężem, który ją zdradził, bo była dla niego zbyt barwnym ptakiem, a on marzył o kurze domowej. Z kolei Wiktoria prowadzi dom kultury w podwarszawskiej miejscowości. W serialu wystąpili też m.in. Krzysztof Stroiński, Leon Niemczyk, Juliusz Machulski, Jan Englert, Jan Nowicki oraz Paweł Wawrzecki. Zagrali w nim także Mateusz Damięcki i Anna Mucha.

Co wydarzyło się w pierwszym odcinku serialu "Matki, żony i kochanki"?

Życie każdej z kobiet pełne jest zawirowań i uczuciowych kombinacji. W pierwszym odcinku poznajemy je wszystkie. Najpierw pojawia się Wiktoria. Jej 12-letni syn Jurek (Mateusz Damięcki) właśnie pisze wypracowanie pt. "Za co kocham swoją mam"”. Wiktoria szykuje się z kolei na spotkanie z przyjaciółkami z liceum. Jurek mówi jej, co napisał: "kocham moją mamę za to, że z Kopciuszka potrafi zrobić się księżniczką".

Stopniowo pojawiają się kolejne bohaterki. Każda z nich nie może doczekać się spotkania z Wiktorią, która zniknęła im z oczu tuż po dyplomie na długie lata. Splot nieprzewidzianych okoliczności sprawia, że Wiktoria nie dociera do warszawskiego pubu Harenda na klasowe spotkanie. Wanda, Hanka i Dorota nie dają za wygraną. Jadą jej szukać. W środku nocy wpadają do niej do domu. Tam dowiadują się, że Wiktoria jest samotną matką i nie powiedziała nigdy swojemu dawnemu chłopakowi, że zaszła w ciążę. Postanawiają więc wziąć sprawy w swoje ręce i wyprostować smutne życie Wiktorii. Narobią przy tym niezłego bałaganu. Pod drodze będą jeszcze musiały rozwiązać wiele swoich problemów.