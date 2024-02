"Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016.

Raz na jakiś czas pojawiają się nieoficjalne informacje, że powstanie kolejna część opowieści o mieszkańcach serialowej miejscowości. Cezary Żak, który w "Ranczu" grał podwójną rolę braci bliźniaków - Pawła Kozioła, czyli wójta Wilkowyj oraz księdza Piotra Kozioła – proboszcza parafii w Wilkowyjach, ma na ten temat jednoznaczną opinię.

Cezary Żak o kontynuacji "Rancza"

- Powrót do "Rancza" uważam za chybiony pomysł. Andrzej Grembowicz, scenarzysta "Rancza", już nie żyje i nikt nie jest w stanie go zastąpić. Pisał fenomenalnie. Jestem aktorem, który często coś skreśla w scenariuszach — niekonsekwencje, pojedyncze słowa, niepotrzebne wątki — a u niego nie wykreślałem praktycznie nic. Nie powinniśmy więc do tego serialu wracać, ludzie i tak nas zapamiętają, przejdziemy do historii, bo "Ranczo" to Polska w pigułce, ale Polska lat 2005-2015 — mówił Żak. Fani są niepocieszeni i podkreślają, że serial nadal jest bardzo, ale to bardzo aktualny.

Co ciekawe, Żak początkowo miał zagrać tylko księdza, a dopiero później narodził się pomysł, by przejął też rolę wójta.

"Ranczo" - obsada jak marzenie

W "Ranczu" zagrali także m.in.: Ilona Ostrowska (Lucy), Paweł Królikowski (Jakub Kusy), Marta Lipińska (Michałowa), Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), Violetta Arlak (żona wójta), Leon Niemczyk (Jan Japycz), Piotr Pręgowski (Patryk Pietrek), Franciszek Pieczka (Stacho Japycz), Marta Chodorowska (Klaudia, córka wójta), Dorota Chotecka (właścicielka sklepu), Bogdan Kalus (Handziuk), Sylwester Maciejewski (Solejuk).

Serialowe Wilkowyje to w rzeczywistości małe miasteczko Jeruzal położone w województwie mazowieckim. To tam były kręcone sceny pod słynnym sklepem "U Krysi", przy drewnianym kościele czy naprzeciwko willi wójta. Dziś to miejsce jest prawdziwą atrakcją turystyczną dla wszystkich fanów serialu, którzy pragną przespacerować się śladami swoich ulubionych bohaterów. Przez lata w Jeruzalu organizowany był zlot wielbicieli serialu.

Jeruzal nie było jednak jedynym planem zdjęciowym "Rancza". Serial kręcono również w pobliskich wsiach: Mrozach, Latowiczu (Urząd Gminy), Sokulach (dworek Lucy) czy Hucie Kuflewskiej, ale także w Strachominie, Górze Kalwarii, Cieciszewie (Uniwersytet Ludowy założony przez Lucy), Płomienicach (chałupa Solejuków) czy Rozstankach.

Co wydarzyło się w pierwszym odcinku "Rancza"?

Pierwszy odcinek nosił tytuł "Spadek". Nadano go premierowo 5 marca 2006 roku w TVP1. Amerykanka Lucy przyjechała do Polski, żeby przejąć spadek po prababci. Jej pobyt w ojczyźnie przodków nie zaczyna się wesoło.

Na dworcu autobusowym w Warszawie czyha na nią złodziej. Na szczęście towarzyszący jej pracownik amerykańskiej ambasady odgania rabusia pistoletem straszakiem. Atrapę pistoletu dostaje Lucy.

W Wilkowyjach na przyjazd Amerykanki szykuje się wójt, który ma ochotę za niewielkie pieniądze przejąć dworek, wyremontować i oddać potem córce. Robi więc wszystko, by budynek wyglądał jak najgorzej, bo chce kupić go od spadkobierczyni za grosze. W zmowie z wójtem jest pośrednik, Mroczek.

Na miejscu Lucy poznaje Kusego. To barwna postać, wykształcony, inteligentny czterdziestolatek, artysta, który brzydzi się komercją. Po śmierci żony na długi czas popadł w alkoholizm. Lucy odmieni jego los, ale to dopiero w kolejnych odcinkach. W końcu zostaną parą i doczekają się córki.

Kultowa ławeczka i wino "Mamrot"

W pierwszym odcinku pojawia się też obsada ławeczki przed sklepem. To miejscowa loża szyderców, która składa się z Hadziuka, Solejuka, Pietrka oraz Japyczów. Popijają wino Mamrot i komentują.

Lucy nie daje się zniechęcić i postanawia zostać w Wilkowyjach. Nie straszne jej nawet pchły, które przechodzą na nią z psa zwanego Hot Dog. Podczas pierwszego noclegu w dworku Lucy ma sen. Ukazuje się jej prababcia. Potem musi użyć atrapy pistoletu, żeby przegonić nasłanych przez Kozioła drobnych pijaczków, którzy mieli ja ostatecznie z dworku przegonić.

Wójt oczywiście długo nie da za wygraną, a Amerykanka przekona się, że w Polsce prawie wszystko jest zupełnie inne niż w USA. Jej historia w Wilkowyjach nabierze rumieńców. W pewnym momencie Lucy zajmie stanowisko wójta, bo Kozioł zostanie prezydentem Polski.