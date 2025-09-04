Nagrania do programu "The Voice of Poland" ruszyły w sierpniu. Tym razem do jury dołączyły Margaret i Ania Karwan. Nadal w fotelach zasiadają Baron i Tomson, Kuba Badach oraz Michał Szpak.

"The Voice of Poland" rusza. Nie zabraknie emocji

Już w najbliższą sobotę 6 września wyemitowany zostanie pierwszy odcinek show TVP. Tradycyjnie rozpocznie się od przesłuchań w ciemno. Jak to zwykle bywa nie obyło się bez emocji i kłótni między jurorami. Michał Szpak i Kuba Badach w jednym z odcinków nie szczędzili sobie złośliwości.

Jeżeli chcesz słuchać przez następne etapy swojego życia o tym, jak twój oddech łączy się z vibrato, to możesz tam pójść. A jeżeli chcesz spokój, doświadczenie, opanowanie i umiejętną dystrybucję energetyczną, to zapraszam do siebie - powiedział Kuba Badach do jednego z uczestników.

Michał Szpak kontra Kuba Badach. Padły słowa o narcyzmie

Michał Szpak odbił piłkę o wbił szpilę Kubie. Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił - stwierdził Szpak. Na tym się nie skończyło. Podczas walki o innego uczestnika padły słowa o "narcyzmie".

Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić - stwierdził Kuba Badach i wskazał na Michała Szpaka. Kto mnie zna, ten wie, że tak nie jest. Myślę, że tam pod przykrywką jest większy niż mój - powiedział Szpak i wskazał na Badacha.

Nowy sezon "The Voice of Poland". Kiedy emisja?

Nowy sezon "The Voice of Poland" rozpocznie się 6 września. Emisja jak zawsze na antenie TVP2 o godz. 20:30. Powtórki w każdą niedzielę o godzinie 13:55 w TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.