"The Voice of Poland" wraca na antenę TVP 2 z szesnastą edycją 6 września. Show przechodzi zmiany. W poniedziałek potwierdzono, że trenerami będą Margaret, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron, a teraz pojawiły się nowe informacje. Jak się okazuje, dołączy do nich jeszcze jedna osoba. W programie po raz pierwszy pojawi się piąty fotel trenerski.

Nowe, rewolucyjne zmiany

Zmiany w "The Voice of Poland" i pojawienie się piątego trenera to konsekwencja rozszerzeniem formatu o dodatkowy etap. Równolegle z szesnastą edycją na TVP VOD emitowany będzie internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", którego sponsorem tytularnym jest Orange Polska. Uczestnicy, którzy wcześniej odpadli, dostaną w nim kolejną szansę, by zawalczyć o zwycięstwo w "The Voice of Poland".

Ona została piątą trenerką

TVP ogłosiła już oficjalnie, że piątą trenerką będzie Ania Karwan, która kiedyś sama uczestniczyła w "The Voice of Poland. To właśnie finalistka siódmej edycji zdecyduje o tym, kto otrzyma drugą szansę. "Pojawienie się w programie Ani Karwan z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących zwrotów akcji i ogrom emocji, jakich dotąd w programie jeszcze nie było" - zapewnia produkcja programu.

"»The Voice of Poland« jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników. Już za chwilę zaczynamy pierwsze nagrania i nie mogę się doczekać efektów naszej pracy, którą będziecie mogli oglądać od 6 września w »The Voice of Poland« i »The Voice Comeback Stage Powered by Orange« - powiedziała Ania Karwan.

Jak to będzie wyglądało?

Na etapie Bitew 16. serii talent show TVP2 trenerka "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" wybierze po jednej osobie z każdego z trzech odcinków, która odpadła w tej fazie. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na Gorącym Krześle. Po trzech muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału "The Voice of Poland". Z etapu Nokaut do "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" trafi czworo uczestników - po jednym z drużyny każdego trenera - którzy nie przeszli dalej, ale w których Ania Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał. Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. To właśnie widzowie, za pośrednictwem aplikacji, wybiorą jedną osobę, która dołączy do półfinału programu. W półfinale „The Voice of Poland" dwoje uczestników z "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" dołączy do pozostałych półfinalistów i zawalczy z nimi na równych zasadach o zwycięstwo w 16. edycji muzycznego talent show TVP2.