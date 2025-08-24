W jubileuszowych odcinkach widzowie zobaczą ponownie zarówno aktualnych, jak i dawnych gospodarzy programu. Stacja zapowiada wspomnienia, archiwalne materiały oraz wyjątkowe rozmowy z prowadzącymi, którzy na przestrzeni dwóch dekad współtworzyli "Dzień dobry TVN". W tym gronie nie zabraknie także Filipa Chajzera.

Nie wszystkim widzom ta decyzja się podoba

Informacja o powrocie Filipa Chajzera do "Dzień dobry TVN" wywołała spore emocje. W komentarzach, które pojawiły się pod postami stacji, część widzów wyrażała rozczarowanie. "Nie jest wam wstyd kogoś takiego zapraszać?; To chyba prima aprilis; Panu już podziękujemy; Straciłam do niego całą sympatię" - napisali m.in. internauci. Są też tacy, którzy bardzo się ucieszyli i chwalą poczucie humoru Filipa Chajzera.

Reklama

Co teraz robi Filip Chajzer?

Filip Chajzer zajął się biznesem gastronomicznym. Ma sieć budek z kebabem "Kreuzberg". Prężnie też działa w mediach społecznościowych, a jego wpisy oraz poglądy nie podobają sie wszystkim internautom.