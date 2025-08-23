Nie stwierdzono udziału osób trzecich

Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła po śmierci Stanisława Soyki śledztwo z art. 155 kk. W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. To rutynowe postępowanie - dodał prok. Prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz.

Standardowa kwalifikacja w przypadku nagłej śmierci

Jak podał zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński, przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby.

Soyka zmarł tuż przed występem na Top of the Top Sopot Festival

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.