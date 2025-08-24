Kawka z...Mają Wolską. Brygida z serialu "Na Wspólnej"

Serial "Na Wspólnej" od lat cieszy się ogromną popularnością. Brygida grana przez Maję Wolską to jedna z tych postaci, których nie da się nie zauważyć i przejść obok nich obojętnie. Charyzmatyczna, czasem bezczelna, z niewyparzonym językiem.

Czy taka również jest bohaterka tego odcinka Kawki z..., czyli Maja Wolska? Czy widzowie mylą ją z jej serialową postacią? Czasem zdarza się, że widzowie pozwalają sobie na takie uszczypliwość - mówi Maja Wolska.

Kawka z...Mają Wolską. Kim jest aktorka?

Byłam kiedyś w kawiarni. Podeszła do mnie pani, której nie znałam i zapytała: "Ty, matura zdana?". Pomyślałam sobie, że tak, już dawno temu. Jakieś dziesięć lat - śmieje się Maja Wolska. Aktorka w 2020 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Kilkakrotnie nagrodzona, m.in. nagrodą w kategorii "Outstanding Actress" za rolę w spektaklu "Mój niepokój ma przy sobie broń" na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych Setkani/Encounter w Brnie.

Na ekranie Maja Wolska zadebiutowała w 2018 roku w filmie "Ułaskawienie". W latach 2018–2019 grała Julkę Kwiecińską w serialu TVN "Pod powierzchnią". Uzyskała nominację do Nagrody im. Jana Machulskiego w kategorii "Najlepsza aktorka" za rolę Ewy w filmie krótkometrażowym "Gęś" (2021).

W 2022 roku odgrywała pierwszoplanową rolę Izabeli Kłosek "Lolity" w serialu TVN "Bunt!" oraz główną rolę Dianki Perkowskiej w serialu Netfliksa "Pewnego razu na krajowej jedynce". Wystąpiła też w drugoplanowej roli Belli w międzynarodowym serialu Tatuażysta z Auschwitz platformy SkyShowtime.

Kawka z...Mają Wolską. "Dostałam telefon żebym wróciła"

W Kawce z... Maja Wolska opowiada o tym, jak dostała rolę w serialu "Na Wspólnej". Przyszłam zagrać epizod i zostałam. To była scena w szpitalu, kiedy Iga grana przez Lidkę Sadową rodzi. Ona rodzi, a ja kradnę. To były dwa dni zdjęciowe. Dostałam telefon żebym wróciła. W międzyczasie ogoliłam głowę do innego projektu. Martwiłam się, że to będzie kłopot, ale nie był - mówi aktorka.

Kawka z...Mają Wolską. "Bardzo szybko zaczęłam wyglądać dorośle"

Na co pozwolili jej scenarzyści? Czy to jaka jest Brygida to tylko ich zasługa, czy Maja Wolska dodała sporo od siebie do tej postaci? Aktorka w Kawce z... opowiada również o swoich pasjach. Jedną z nich, o czym mało kto wie, są tańce ludowe. Po dziś dzień nie wiem, o co chodzi w mazurku. Tam szura się nogami i nadal nie mam pojęcia jak i po co - śmieje się. Jak to się stało, że trafiła do ludowego zespołu? Co robiła zanim zajęła się aktorstwem? Bardzo szybko zaczęłam wyglądać dorośle, teraz to się zmieniło - mówi o swoim poprzednim zajęciu Maja Wolska. O co dokładnie chodzi? Na to i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w tym odcinku Kawki z... Mają Wolską.