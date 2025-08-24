Publiczność zgromadzona tłumnie na warszawskim finałowym koncercie Męskiego Grania, który odbył się na Bemowie, przywitała Beatę Kozidrak owacją na stojąco. Jej występ był wielką niespodzianką tego wieczoru.

Wielkie wzruszenie

Publiczność nie kryła wzruszenia, a reakcje w sieci były jednakowe. "To był naprawdę piękny moment", "Wzrusz wielki", "To musiał być sztos" - pisali internauci, którzy nie spodziewali się tego wyjątkowego gościa na scenie.

"To był zaszczyt!"

Organizatorzy koncertu nie kryli dumy z obecności utalentowanej wokalistki. Wideo z jej występu szybko pojawiło się w mediach społecznościowych z podpisem: "To był zaszczyt! Legenda polskiej sceny muzyki, Beata Kozidrak - dziękujemy".

Kolejne koncerty Beaty Kozidrak

To jednak dopiero początek muzycznych spotkań z Beatą Kozidrak. Już 24 sierpnia piosenkarka pojawi się z zespołem Bajm w Pszczynie na Śląskich Mirażach Art Fest. Następnie zagra 30 sierpnia podczas Dni Starachowic, a dzień później w Kielcach, na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji.