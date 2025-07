"Pytanie na śniadanie" zmienia się bardzo dynamicznie. Nowi prowadzący, oryginalne tematy, zaskakujący goście. Pojawiła się m.in. para nowych prowadzących - to Łukasz Kadziewicz i Anna Lewandowska. 29 lipca w "Pytaniu na śniadanie" zadebiutował z kolei duet Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Prawdziwą sensację wywołało pojawienie się na kanapie "Pytania na śniadanie" Małgorzaty Rozenek-Majdan w towarzystwie męża. Według ustaleń Pudelka kierownictwo TVN nie było zadowolone z tego faktu.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek, Joanna Górska, która początkowo tworzyła duet z Robertem Stockingerem, a w ostatnim czasie z Łukaszem Nowickim, rozstała się ze śniadaniówką TVP. Źródła Pudelka donoszą, że może mieć to związek z opiniami widzów, które pojawiały się w mediach społecznościowych - bywała krytykowana. Przepracowałam to. Nie czytam, nie interesuję się, nie zaglądam. Zbyt dużo myślałam o tym, co dzieje się w internecie - powiedziała dziennikarka w rozmowie z JastrząbPost.

Co dalej?

Kierownictwo "Pytania na śniadanie" na bieżąco wsłuchuje się w głosy widzów. Komentarze, które pojawiają się na Instagramie czy Facebooku, nie pozostają bez reakcji - usłyszała redakcja Pudelka, gdy zapytano o Joannę Górską. "Pożegnanie ze śniadaniówką tłumaczone jest nowymi wyzwaniami zawodowymi. Górska rozpoczyna nowy etap i dołącza do Fundacji TVP, co pozwoli jej bardziej skupić się na działalności charytatywnej. Dołączyła też do grona ekspertów Akademii Telewizyjnej, gdzie będzie dzieliła się swoim doświadczeniem" - donosi informator Pudelka.