Joanna Górska pożegnała się z "Pytaniem na śniadanie"

"Pytanie na śniadanie" to jedna z trzech śniadaniówek, które można oglądać w telewizji. Jakiś czas temu okazało się, że z programem żegna się Joanna Górska. Nie odchodzi z TVP. Jej nowe obowiązki będą związane z działalnością fundacji stacji.

Marzena Rogalska wraca do "Pytania na śniadanie". "Historia zatacza koło"

Wielu zastanawiało się, z kim w parze w "Pytaniu na śniadanie" będzie występował Łukasz Nowicki. Teraz wszystko się wyjaśniło. Nową prowadzącą, która wraca do stacji po dwóch latach nieobecności, jest Marzena Rogalska. Ostatnio związana była z TVN Style.

Marzena Rogalska odeszła z TVP w ramach protestu wobec działań stacji. Chodziło o akcję "Media bez wyboru". Prezenterka podczas prowadzenia "Pytania na śniadanie" wyraziła jasno swoje stanowisko wobec kontrowersyjnej inicjatywy podatku od reklam, zapowiadanej przez rząd.

Wielki powrót do "Pytania na śniadanie". Z kim Marzena Rogalska będzie w parze?

Prezenterka potwierdziła doniesienia o tym, że wraca do TVP. Marzena Rogalska wraca do Pytania na Śniadanie! Kiedyś razem z Łukaszem Nowickim zaczynała swoją przygodę z "Pytaniem na śniadanie", a dziś historia zatacza koło i znów zobaczymy ich razem w roli prowadzących! To będzie duet z historią i świetną energią - czytamy pod filmem zamieszczonym na profilu TVP.

Historia zatacza koło, bo w "Pytaniu na śniadanie" zaczynałam właśnie ja z Łukaszkiem. My byliśmy parą i znowu tą parą będziemy - mówi na nagraniu sama Rogalska.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Marzena Rogalska pierwszy raz pojawi się na antenie. Szczegóły podane zostaną niebawem.