W niedzielnym wydaniu „Pytania na śniadanie" ogłoszono kolejne nowości w programie „The Voice Senior". Zaledwie kilka dni po tym, jak oficjalnie potwierdzono udział Łukasza Nowickiego w roli prowadzącego, Dominika Matuszak poinformowała widzów, że na jednym z obrotowych foteli zasiądzie debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska.

"Spełnienie wieloletnich marzeń"

Majka Jeżowska, która świętuje właśnie 45-lecie pracy artystycznej nie kryje radości i w specjalnie nagranym z tej okazji wideo wyznała, że rola trenerki jest spełnieniem jej wieloletnich marzeń. Zobaczcie, gdzie jestem - w czerwonym fotelu "The Voice Senior"! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. No i co? Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło. Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia! - powiedziała nowa trenerka siódmej edycji talent show TVP2.

Kiedy zobaczymy nową edycję "The Voice Senior"?

Nową edycję „The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2026 roku na TVP2 oraz w TVP VOD.