"Dzień dobry TVN" obchodzi 20-lecie. Pierwszy odcinek programu wyemitowano 21 kwietnia 2005 r. Przez studio tego porannego show przewinęło się wielu znanych prezenterów. Byli wśród nich m.in. Jolanta Pieńkowska, Magda Mołek, Filip Chajzer, Olivier Janiak czy Jarosław Kuźniar.

W najnowszym odcinku programu Sandra Hajduk i Maciej Dowbor poinformowali, że Wojciech Jagielski, który prowadził program przez trzy lata - od 2007 r. do 2010 r. - powróci do studia "Dzień dobry TVN". Wcześniej zapowiedziano dawno niewidzianych na antenie TVN Kingę Rusin i Bartka Węglarczyka.

Kinga Rusin razy dwa

Niedawno poinformowano, że Kinga Rusin po latach wróci na antenę TVN-u, by z okazji 20-lecia "Dzień dobry TVN" ponownie poprowadzić dwa odcinki śniadaniówki: w sobotę 13 września poprowadzi program w duecie z Piotrem Kraśką. Dzień później - 14 września - zasiądzie na kanapie u boku Bartosza Węglarczyka, który zgodził się poprowadzić jedno wydanie programu z okazji jego jubileuszu. Teraz okazuje się, że powróci również Wojciech Jagielski, ale to nie wszystko.

Kariera medialna Wojciecha Jagielskiego

Wojciech Jagielski to ceniony dziennikarz, a także prezenter radiowy i telewizyjny. Swoją przygodę ze światem mediów rozpoczął w 1990 r. w Radiu Zet, gdzie początkowo pełnił rolę DJ-a oraz prezentera. Następnie został on dyrektorem muzycznym rozgłośni. Był współzałożycielem i perkusistą rockowych zespołów - Kontrola W. i Kosmetyki Mrs. Pinki, z którymi wielokrotnie występował na festiwalu w Jarocinie. Dziennikarz jest także perkusistą kultowej grupy muzycznej Poparzeni Kawą Trzy. Pierwszy raz pojawił się w stacji RTL 7. To właśnie tam od 1999 roku prowadził „Wieczór z Wampirem", który z czasem zmienił nazwę na „Wieczór z Jagielskim". W roku 2006 wraz z Kazimierą Szczuką współtworzył ,,TVN Dwururka". Co ciekawe, jako pierwszy w Polsce współprowadził program z gatunku „news entertaiment", czyli „Zakręcony tydzień", który mogliśmy oglądać na kanale TVP2. Z czasem pojawił się w TVN Turbo, „Dzień Dobry TVN", „Pytanie na śniadanie" czy „Bitwa na głosy" - tym razem w roli jurora. Od 2014 roku przez pięć lat prowadził „Wojtek Jagielski na żywo", który mogliśmy oglądać na kanale Superstacja. Dodatkowo od 2020 roku na tej samej stacji rozmawiał z gośćmi w programie o nazwie „Tok Szoł".

Totalna zmiana w życiu zawodowym Wojciecha Jagielskiego

Jakiś czas temu Wojciech Jagielski zniknął z mediów. Spełnia się w innym zawodzie. Mało osób wie, że w 1992 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po skończeniu studiów podyplomowych z seksuologii znany dziennikarz postanowił pogłębić temat. Zapisał się na zajęcia z psychoterapii i otworzył gabinet.