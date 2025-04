Ósmy odcinek "Sanatorium miłości" dostarczył widzom wielu emocji i niespodzianek. Stanisław najwyraźniej zakochał się na zabój w Ani. Dla Danusi to cios w serce. Do ekipy szukających miłości seniorów dołączył nowy uczestnik, Adam z Olkusza. Nie wszystkim przypadł do gustu.