Gerard Makosz był uczestnikiem 2. edycji "Sanatorium miłości". To właśnie w tym programie TVP poznał swoją drugą połówkę. Jest nią Iwona Mazurkiewicz.

Gerard i Iwona poznali się w "Sanatorium miłości"

Relacja ta przetrwała po zakończeniu programu. Na początku sierpnia 2023 roku Iwona i Gerard pobrali się. Często bywają w programach śniadaniowych i udzielają wywiadów, w których poruszają tematy związane z miłością. Dzieli ich 18 lat różnicy. Gerard mieszka w Zabrzu a Iwona w Radomsku. W wywiadach często przyznawali, że to właśnie jej dom jest dla nich oazą spokoju.

Reklama

Iwona i Gerard wzięli ślub cywilny. Ceremonia odbyła się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach pod Krakowem. To wyjątkowe miejsce dla uczestników "Sanatorium miłości", bo to właśnie tam świętowali 80. urodziny Gerarda. Tam też odbyły się ich zaręczyny. Kilka miesięcy później Gerard i Iwona wybrali się w podróż poślubną na Zanzibar.

Gerard z "Sanatorium miłości" ma raka płuc

Teraz pojawiły się nowe, nie do końca dobre wieści na temat Gerarda a dokładnie jego zdrowia. W swoich mediach społecznościowych mężczyzna zamieścił zdjęcie, na którym widać go w szpitalnym łóżku. Jak poinformował zdiagnozowano u niego nowotwór płuc. O tym, że jest chory okazało się podczas profilaktycznych badań. Lekarze uratowali mu życie, bo choroba została wykryta w odpowiednim momencie.

Badania profilaktyczne naprawdę mogą uratować życie! To był dla nas bardzo trudny czas. Badania wykazały - złośliwy nowotwór płuc. Kiedy usłyszeliśmy tę diagnozę, byliśmy zdruzgotani. W wyniku dalszych badań stwierdzono, że nie ma przerzutów - napisał Gerard w sieci.

Gerard z "Sanatorium miłości" przeszedł operację

Reklama

Przyznał, że operacja, którą przeszedł natychmiastowa. Tak zadecydowali lekarze. Teraz były uczestnik "Sanatorium miłości" powoli wraca do zdrowia.

Decyzją konsylium lekarskiego była natychmiastowa operacja usunięcia górnego płata prawego płuca, która miała miejsce 10 marca. Dzięki właściwej opiece medycznej i szybkiej mojej decyzji dzisiaj znowu mogę cieszyć się życiem i powrotem do pełnej sprawności, o co codziennie dba moja Iskierka - napisał Gerard. Przy okazji zaapelował do internautów, by nie stronili od regularnych badań.

Kim jest Gerard z "Sanatorium miłości"?

Co wiadomo o Gerardzie z "Sanatorium miłości"? Oto kilka faktów: