Marcin Korcz zdobył sympatię widzów rolą Dagmara w serialu "Przyjaciółki" i Mario w "Na dobre i na złe". Śmiało można powiedzieć, że to jeden z najbardziej uwielbianych aktorów młodego pokolenia. Aktor poza tym, że gra w serialach, występuje także m.in. na deskach Teatru Współczesnego. Można go było również oglądać w popularnym show "Taniec z Gwiazdami".

Marcin Korcz został ojcem

Aktor rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu zrobił wyjątek. Na swoim Instagramie zamieścił post, w którym pochwalił się, że niebawem zostanie tatą.

Teraz ponownie uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego i zamieścił nagranie, na którym pokazał się z noworodkiem. We wpisie, który dołączył do filmu, podziękował personelowi za wsparcie oraz opiekę. Z tego, co napisał Korcz, wynika, że jego pociecha przyszła na świat 27 marca.

Rzecz jest o tym, komu należą się szczególne podziękowania za to, że "Dzień Teatru" stał się jeszcze bardziej moim ulubionym dniem. Mimo trudnych chwil i dużego napięcia związanego z przyjściem na świat naszej pociechy… czuliśmy, że jesteśmy pod najlepszą opieką - czytamy.

Marcin Korcz zamieścił nagranie z noworodkiem

Na filmie widać jak Korcz trzyma na rękach noworodka. Mówi na nim, że choć przyzwyczaja się dopiero do nowej rzeczywistości "nie tęskni za czasem minionym".

Chociaż to dopiero początek i wiem, że niewiele wiem. Poza tym, że czas przyspieszył, bagażnik się skurczył, suszarka okazała się urządzeniem multifunkcyjnym, pięć godzin snu stało się wyraźnym luksusem i że generalnie brakuje miejsca na jakikolwiek komfort własny, to ciepło, zapach, właściwie każdy grymas związany z tą nowo rozpoczętą podróżą jest szalenie ekscytujący - mówi aktor.

Pod postem pojawiły się gratulacje. Nie zabrakło tych od znanych osób. M.in. Edyty Zając, Hanny Żudziewicz, Karoliny Gorczycy czy Olgi Kalickiej.