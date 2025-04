Edyta Bartosiewicz swój pierwszy solowy album wydała w 1992 r. Anglojęzyczny "Love" bardzo się spodobał. Ale to płyta "Sen" podbiła rynek muzyczny w Polsce i fanów. Ukazał się w 1994 r. Album pokrył się trzykrotną platyną. Stamtąd pochodzą takie kultowe już utwory, jak "Koziorożec", "Tatuaż", "Urodziny" czy tytułowy "Sen".

23 lata poza show-biznesem

Edyta Bartosiewicz 23 lata temu zaczęła wycofywać się z show-biznesu. Jej głos słabł, uważała, że nie jest wystarczająco silna psychicznie na brutalny show-biznes. Moja działalność na bardzo długi czas przycichła. Jestem "back", bo się nie poddałam. Straciłam głos. Teraz po 22 latach go odzyskuję - i w ogóle energię - mówiła Onet Rano przed występem na Sopot Top of The Top Festival 2024.

Problemy z głosem Edyty Bartosiewicz

To się działo tak organicznie, ja w ogóle gdzieś przyjmowałam to wszystko na zasadzie, że tak musi być po prostu. To się wiązało po prostu z tym, że ja straciłam siłę głosu. Głos był inny, nie brzmiał, nie miałam siły, nie miałam oparcia. (...) To, że tak się wydarzyło w moim życiu, ta sytuacja z głosem, to była najlepsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Ona w jakiś sposób mnie skierowała zupełnie na inną ścieżkę. Ja musiałam się w ogóle przetransformować, inaczej zacząć myśleć, zmienić własną percepcję – powiedziała Onetowi artystka.

W wywiadzie dla magazynu "Pani" Edyta Bartosiewicz powiedziała, że przeszła przez bardzo trudny czas. "W 2006 roku byłam bliska fizycznej śmierci, czułam, że odchodzę. Ze wszystkich sił trzymałam się wtedy życia. Chcesz żyć. Po prostu nie chcesz umierać. Zresztą wcale nie jest tak łatwo umrzeć, przejść na drugą stronę" - mówiła.

Edyta Bartosiewicz zaczyna cieszyć się życiem

Edyta Bartosiewicz przyznała też, że przeszła psychoterapię, która bardzo jej pomogła. Cierpiała na depresję. Teraz czuje się znacznie lepiej. "W końcu mam wrażenie, że żyję. Uśmiecham się i mam w sobie radość. Cieszę się, że po prostu idę ulicą, patrzę na ludzi, którzy mnie mijają, słyszę skrawki ich rozmów, czasem łapię ich spojrzenia. Pandemia jeszcze bardziej wzmacnia te odczucia. Doceniam każdą najmniejszą rzecz, która mnie spotyka. Jest ruch, jest życie" - powiedziała Plejadzie pod koniec 2021 roku w wywiadzie dla Plejady.

Jubileuszowy koncert Edyty Bartosiewicz w TVP

W poniedziałek wielkanocny Edyta Bartosiewicz opublikowała nowy post na Instagramie, zapraszając fanów na koncert, który został wyemitowany w TVP1. Koncert jest dostępny w TVP VOD.

"Już za kilka godzin, o 20.20 w TVP1 będziecie mogli obejrzeć zapis koncertu z Sinfonia Varsovia pod batutą Daniela Nosewicza, który odbył się 11.03 w Teatrze Wielkim. Zapraszam serdecznie!" - napisała artystka.