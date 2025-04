"Zatoka szpiegów" to serial wojenny o perypetiach polskiego szpiega Franza Neumanna. Drugi sezon serialu przenosi widzów do okresu tuż przed niemieckim atakiem na ZSRR, gdy do rywalizacji wywiadowczej dołączają Sowieci. Franz Neumann (Bartosz Gelner) ponownie znajduje się w centrum wydarzeń w 1941 r., pół roku po nieudanej próbie sabotażu pancernika "Bismarck".

Franz odnajduje Gretę

Franz zdoła odnaleźć Gretę (Karolina Kominek) w berlińskim kabarecie. Chce ochronić ją przed podążającym za nią Engelem (Michał Balicki). Heinrich w końcu ich dogoni.

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Greta zdoła przyznać się Neumannowi do zdrady, której dopuściła się, gdy próbowała sprzedać informacje o Johannie, który miał mieć powiązania z Sowietami.

Zemsta Franza

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Neumann pozbędzie się Engela i pomści w ten sposób nie tylko śmierć ukochanej Grety, ale także i ojca Wojciecha Kurkowskiego (Wojciech Skibiński), który przez niego zginął.

Pułapka na zdrajcę

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz i Eva przekażą Johannowi fałszywe informacje o przerzucie tajnej dokumentacji Janusza, co co oczywiście od razu przekaże Sowietom, którzy zorganizują napad! Tyle tylko, że nieudany, gdyż będzie to jedynie podstęp ze strony Neuamanna i Stromberg, w który Johann wpadnie. Zdrajca zda sobie sprawę, że został zdemaskowany.

Kiedy i gdzie oglądać serial "Zatoka szpiegów"?

Serial "Zatoka szpiegów" można oglądać co niedzielę wieczorem w TVP. Odc. 17. serialu "Zatoka szpiegów" zobaczymy na antenie TVP1 20 kwietnia.