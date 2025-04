Cezary Pazura to rozchwytywany aktor. Ma na koncie wiele kultowych ról, m.in. w takich produkcjach jak "Chłopaki nie płaczą", "Kiler", "Psy", "Tato", "Nic śmiesznego" czy "Sztos". Gra również w teatrze. Jako aktor filmowy debiutował rolą w przygodowym filmie Waldemara Podgórskiego "Czarne Stopy" (1986). Kilka lat później zagrał pierwszą główną rolę serialową. W serialu szpiegowskim "Pogranicze w ogniu" wcielił się wówczas w oficera Wojska Polskiego, Czarka Adamskiego.

Zdjęcie sprzed lat

Cezary Pazura na swoim Instagramie opublikował archiwalne zdjęcie z czasów przygotowań do roli w "Pograniczu w ogniu". Fotografia, na której pozuje w wojskowym mundurze ma prawie 40 lat. Sam aktor z przymrużeniem oka stwierdził, że niewiele się zmienił od tamtego czasu.

Komentarze fanów

Fani Cezarego Pazury nie kryją zachwytu i komentują z chęcią publikację aktora. "Świetny serial; Jeden z moich ulubionych seriali!; My, w Polsce nie mówimy forever young. My mówimy Czarek Pazura; Dla mnie jeden z lepszych seriali. Mundur, fakt leży dobrze; Niema już takich seriali raz w roku oglądam i za każdym razem odkrywam coś, co przeoczyłem wcześniej. Dla mnie liga mistrzów; Ciągle młody, wiecznie młody" - napisali m.in. pod zdjęciem aktora w mundurze Wojska Polskiego.

O czym jest serial "Pogranicze w ogniu"?

Serial "Pogranicze w ogniu" powstawał w latach 1988-1991. Reżyserem był Andrzej Konic ("Stawka większa niż życie"). To opowieść o walce wywiadów - polskiego i niemieckiego - w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawia losy dwóch przyjaciół z dzieciństwa, Cezarego Adamskiego (Cezary Pazura) i Franciszka Relkego (Olaf Lubaszenko).