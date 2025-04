Klaudia Carlos przez lata była związana ze stacją TVN, gdzie zajmowała się głównie sportem. Prowadziła też programy lifestylowe, np. "Salon piękności" na antenie TVN Style.

Telewizyjna droga Klaudii Carlos

W 2011 r. dziennikarka przeszła do Telewizji Polskiej, gdzie najpierw prowadziła program "Kawa czy herbata", a potem pojawiała się w programach TVP Info, TVP Polonia oraz TVP Kultura. W styczniu ubiegłego roku zadebiutowała u boku Roberta El Gendy'ego w programie "Pytanie na śniadanie".

Reklama

Klaudia Carlos dostanie nowy program

W styczniu 2025 r. dziennikarka zniknęła z programu śniadaniowego. Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Klaudia Carlos nadal związana jest z Telewizją Polską. Ma dostać własny program - "Tańcząca ze światem". Do tej pory prowadziła go Edyta Herbuś. To podróżniczy format, w którym, jak wynika z opisu TVP VOD, prowadząca "odkrywa bogactwo etnicznych tańców z różnych zakątków globu. W każdym odcinku prowadząca nie tylko poznaje tradycyjne style taneczne, ale także zgłębia historię, kulturę i obyczaje krajów, które odwiedza. Program jest fascynującą podróżą, ukazującą, jak taniec może być odzwierciedleniem mentalności i ducha lokalnych społeczności".

Dotychczas powstało sześć sezonów programu i prowadziła je Edyta Herbuś. Serwis Wirtualne Media podaje, że nie wiadomo, kiedy na antenie zadebiutuje program "Tańcząca ze światem" prowadzony przez Klaudię Carlos. Nie ruszyły jeszcze nagrania.

Gdzie oglądać program "Tańcząca ze światem"?

Program "Tańcząca ze światem" wiosną tamtego roku był emitowany na antenie TVP Kobieta. Teraz format jest dostępny na platformie TVP VOD.