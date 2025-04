"Pytanie na śniadanie" to śniadaniówka TVP. Gdy nastąpiły zmiany w stacji, zmieniono również grono prowadzących. Na wizji pojawili się m.in. Katarzyna Dowbor, Filip Antonowicz, Beata Tadla, Joanna Górska oraz Tomasz Tylicki. Kilka miesięcy temu do grona prowadzących dołączył Łukasz Nowicki oraz Krystyna Sokołowska.

Nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie"

Okazuje się, że to nie koniec zmian. Grono prowadzących "Pytanie na śniadanie" ma zasilić kolejna, nowa osoba. Jak wynika z medialnych doniesień ma to być były sportowiec, który od dłuższego czasu zajmuje się dziennikarstwem. To Łukasz Kadziewicz, który jest jednym z prowadzących "Onet Rano".

Nowy prowadzący "Pytanie na śniadanie". Kim jest Łukasz Kadziewicz?

Łukasz Kadziewicz przez lata trenował siatkówkę. Grał na pozycji środkowego. W kwietniu 2015 poinformował o zakończeniu kariery sportowej. Ma 206 centymetrów wzrostu.

W "Pytaniu na śniadanie" pojawił się w czwartek (3 kwietnia) na tzw. czerwonym dywanie. W rozmowie z Anną Lewandowską opowiadał czy bycie wysokim jest w dzisiejszych czasach wyzwaniem.

Jest łatwo. Mamy XXI w., więc dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że to jest przyjemne. W latach 90. kupienie spodni, butów, odpowiedniej koszuli to był duży problem. Więc z przeszłości mam momentami negatywne wspomnienia. Dzisiaj jak patrzę na ludzi wysokich, to wiem, że świat stoi przed nimi otworem i nie ma żadnych barier - mówił Kadziewicz.

Łukasz Kadziewicz w "Pytaniu na śniadanie". Kiedy pojawi się na antenie?

Przyznał, że zdarzają mu się zabawne sytuacje. Wizyta w sklepie jest bardzo często przyjemna, bo 5-letnie dzieci, (...) zaczynają od butów, kończąc: "Mamo, ten pan kończy się pod klimatyzatorem", więc to jest zabawne. Ja się wtedy uśmiecham - opowiadał Kadziewicz.

Pod koniec rozmowy sportowiec powiedział, że w "Pytaniu na śniadanie" pojawił się po raz pierwszy, ale czuje, że nie jest to jego ostatnia wizyta. Genialne studio, genialna atmosfera, bardzo mi się podoba i coś mi podpowiada, że będę zaglądał tu częściej - stwierdził.

Jak ustalił portal Plejada Łukasz Kadziewicz ma być nowym prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Z nową współprowadzącą ma zadebiutować jeszcze w kwietniu br.