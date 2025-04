Beata Kozidrak pod koniec ubiegłego roku odwołała swoją trasę koncertową oraz występy z okazji Sylwestra. Na jej Instagramie pojawiło się oświadczenie, z którego wynikało, że artystka zmaga się z chorobą i musi poddać się leczeniu.

Beata Kozidrak zmaga się z chorobą

Fani artystki bardzo się zmartwili. Powodem było to, że jak wynikało z krążących w mediach informacji, Beata Kozidrak musiała trafić do szpitala. Nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia pojawiały się w mediach sporadycznie.

Reklama

Fani oczekiwali, że artystka pojawi się osobiście 5 kwietnia w Tauron Arenie w Krakowie i odbierze Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Do ostatniej chwili wszyscy mieli nadzieję, że Beata Kozidrak pojawi się osobiście na gali.

Beata Kozidrak przerwała milczenie

Niestety nie było to możliwe. Jak poinformowała piosenkarka w specjalnym nagraniu wyemitowanym podczas imprezy "lekarze zadecydowali inaczej". Liderka zespołu Bajm poinformowała, że pracuje nad nowym projektem a 29 listopada br. zagra koncert.

W poruszającym nagraniu podziękowała nie tylko fanom, ale również swoim bliskim. Dziękuję moim kochanym córkom za to, że są przy mnie - zarówno w trudnych, jak i szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za nieocenione wsparcie, zwłaszcza w czasie choroby - powiedziała Beata Kozidrak.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Córka Beaty Kozidrak ogłosiła radosną nowinę

Piosenkarka jest matką dwóch córek. Starsza Katarzyna Pietras podobnie jak mama śpiewa. Z kolei Agata jest stylistką i zajmuje się projektowaniem ubrań. Choć młodsza córka stroni od show-biznesu, ostatnio podzieliła się w mediach społecznościowych radosną nowiną. Wyznała, że po raz kolejny zostanie mamą.

"Here we go again" - napisała na Instagramie córka piosenkarki. Agata ma już syna - Aleksandra, który pojawił się na świecie wiosną 2022 roku. Z tego wynika, że już niebawem Beata Kozidrak zostanie babcią.