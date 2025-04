"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nowa edycja rusza jesienią

Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawi się na antenie Polsatu jesienią 2025. Nagrania do show ruszyły dużo wcześniej niż zazwyczaj. W 22. edycji programu zobaczymy artystów, którzy będą wcielać się w znane postaci polskiej i zagranicznej estrady.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto weźmie udział?

Pierwszą ogłoszoną uczestniczką programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest Edyta Herbuś. W show wystąpią również Modest Ruciński, Natalia Muiang oraz Julia Żugaj. Tę ostatnią można było niedawno oglądać w programie "Taniec z Gwiazdami".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ogłoszono kolejnego uczestnika

W piątkowym wydaniu "Halo tu Polsat" w piątkowy poranek ujawniono kolejną gwiazdę programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To Krystian Ochman. Piosenkarz jest laureatem 11. edycji "The Voice of Poland". Reprezentował Polskę na Eurowizji w 2022 roku.

Pytany w "Halo tu Polsat" w kogo chciałby się wcielić w programie, wymienił nazwiska Amy Winehouse i Whitney Houston.