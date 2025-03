Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od kilku lat jest najchętniej oglądanym przez widzów show Polsatu. Właśnie rozpoczynają się nagrania do kolejnej edycji.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ogłoszono kolejne nazwiska

W weekend w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono, że jedną z uczestniczek, która wcieli się w postaci polskiej i zagranicznej sceny muzycznej będzie Edyta Herbuś. Piosenkarka przyznała, że propozycje udziału w show dostawała wcześniej, ale nie była przekonana czy sobie poradzi.

Rzeczywiście dosyć długo opierałam się temu, żeby wejść w tę machinę, żeby się odważyć na ten zdecydowany krok w moim życiu. Cały czas myślałam sobie tak: "Jaki to jest wspaniały program. Szkoda, że ja się do niego nie nadaję. Aż w końcu pomyślałam sobie, halo, to jest w ogóle niezgodne z moją filozofią". No bo jeśli życie tak się upomina i tak puka, i tak proponuje, woła, to ja nie mogę poddać się strachowi, że nie, ciągle nie i nie. I w końcu mówię - "dobra, tak, idę!"- mówiła w "Halo tu Polsat".

Produkcja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" właśnie ogłosiła nazwiska dwóch kolejnych artystów, którzy wezmą udział w programie.

"TTBZ". Kim jest Natalia Muianga?

Jedną z nich jest Natalia Muianga. To wokalistka, prezenterka oraz autorka tekstów i melodii. Jest finalistką 8. edycji programu "Mam Talent" oraz ćwierćfinalistką 9. edycji "The Voice of Poland". Wystąpiła też m.in. w jednym z odcinków programu "Taniec z Gwiazdami".

"TTBZ". Kim jest Modest Ruciński?

Drugim ogłoszonym uczestnikiem show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest Modest Ruciński. To aktor filmowy, telewizyjny, a przede wszystkim teatralny. Znakomity na scenie dramatycznej, jak również muzycznej i musicalowej. Doceniany również w radiu i w dubbingu (jego głosem mówi m.in Rick Sanchez w serialu "Rick & Morty"). Na planie filmowym spotkał się m.in z Borysem Lankoszem (m.in "Ziarno prawdy), Maciejem Ślesickim ("Trzy minuty"), Dariuszem Gajewskim ("Legiony"). Od kilku lat tworzy zespół Bieryt/ Ruciński. Duet wydał album "Jedenaście" i koncertuje w całej Polsce.

Modest jest ambasadorem Stalowej Woli skąd pochodzi. Ma dwoje dzieci. Poza filmem i sceną zajmuje się pisaniem wierszy, tekstów piosenek oraz hobbystycznie trenuje boks i uprawia surfing.