Ona wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Edyta Herbuś będzie uczestniczką najnowszej, nagrywanej właśnie edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". O tym, że weźmie udział w produkcji, poinformowano w programie "Halo tu Polsat".

Z TVP do Polsatu. Kim jest Edyta Herbuś?

Edyta Herbuś to trzykrotna mistrzyni Polski formacji tanecznych oraz dwukrotna zdobywczyni pucharu Polski formacji tanecznych. Jako tancerka wielokrotnie występowała w spektaklach operowych na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W 2005 i 2006 roku w "Tańcu z Gwiazdami" była jedną z trenerek gwiazd.

Można ją było również oglądać w serialach "Pierwsza miłość" oraz "Samo życie". Obecnie pracuje jako choreografka przy spektaklach i filmowych produkcjach. W ostatnim czasie współpracowała również z TVP m.in. jako prowadząca "You Can Dance - Nowa Generacja" oraz "Tańcząca ze światem".

Edyta Herbuś w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Edyta Herbuś spróbuje swoich sił w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym uczestnicy wcielają się w znane gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Zapytana o to, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w show, mówiła, że propozycje dostawała już wcześniej, ale miała obawy czy da radę.

Rzeczywiście dosyć długo opierałam się temu, żeby wejść w tę machinę, żeby się odważyć na ten zdecydowany krok w moim życiu. Cały czas myślałam sobie tak: "Jaki to jest wspaniały program. Szkoda, że ja się do niego nie nadaję. Aż w końcu pomyślałam sobie, halo, to jest w ogóle niezgodne z moją filozofią". No bo jeśli życie tak się upomina i tak puka, i tak proponuje, woła, to ja nie mogę poddać się strachowi, że nie, ciągle nie i nie. I w końcu mówię - "dobra, tak, idę!" - mówiła w "Halo tu Polsat".

Edyta Herbuś o nagraniach do show Polsatu

Wyznała, że jest zachwycona pierwszymi nagraniami. Na szczęście to nie jest program tylko o śpiewaniu. To jest taka multimedialna machina. Właściwie można wszystkie swoje talenty zaprezentować i posługiwać się tymi narzędziami. A te, które jeszcze trzeba szlifować, to szlifuje się i to jest naprawdę bardzo ciężka praca - powiedziała Herbuś.

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" tym razem nagrywany jest dużo wcześniej niż zazwyczaj. Zdjęcia ruszyły w marcu. Widzowie zapewne zobaczą go jesienią. W jury ponownie pojawią się Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terazzino a poprowadzą go Agnieszka Hyży i Maciej Rock.