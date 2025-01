Muzyczny program "Twoja twarz brzmi znajomo" bił rekordy popularności od 2014 r. na antenie Polsatu. Teraz okazało się jednak, że jego fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tak samo, jak jurorzy, czyli Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska i Stefano Terrazzino. Pora na inny show, który już wiosną triumfalnie powróci do Polsatu.

Reklama

Powrót do Polsatu po 9 latach

7 marca do Polsatu powraca po dziewięciu latach przerwy "Must be the Music". Rozpoczęła się już akcja promująca muzyczny format. W nowej edycji programu uczestników oceniać będzie nowy skład jurorski: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Miuosh. Natomiast prowadzącymi zostali: Patricia Kazadi, Maciej Rock oraz Adam Zdrójkowski.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Oglądalność "Twoja twarz brzmi znajomo"

21. edycję programu "Twoja twarz brzmi znajomo" oglądało jesienią w Polsacie średnio 1,21 mln widzów. Oznacza to, że jesienne odcinki przyciągnęły 120 tys. więcej osób, niż przed rokiem. Oglądalność była zarazem gorsza od jubileuszowego sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo: Najlepsi", który emitowano na wiosnę 2024 r.