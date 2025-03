"The Floor". Co to za teleturniej?

"The Floor" to teleturniej, który jest światowym hitem. Emitowany był w ponad 20 krajach. Teraz pokaże go stacja TVN. W tej zabawie liczy się szybkie myślenie i umiejętność podejmowania ryzyka a także refleks i wiedza. W grze bierze udział 100 zawodników na 100 kwadratowych polach. Wszyscy rywalizują o nagrodę pieniężną. Zwycięża uczestnik, który zdobędzie wszystkie pola. Program realizowany jest w Holandii. Nagroda to 100 tys. złotych.

Stacja TVN ogłosiła podczas prezentacji wiosennej ramówki, że pracuje nad formatem. Zapowiedziano, że na antenie pojawi się w maju. Pierwsza edycja ma liczyć 12 odcinków.

Mikołaj Roznerski poprowadzi teleturniej "The Floor"

Teraz ogłoszono nazwisko prowadzącego. Okazuje się, że nowy teleturniej stacji TVN poprowadzi aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość". To Mikołaj Roznerski. Stresik jest, bo byłem kilka razy na castingu i było różnie, ale mam duże wsparcie w postaci stacji i producenta wykonawczego. Stresik jest, bo nigdy się nie przymierzałem do takiego wielkiego hitu, jakim jest "The Floor" - mówi aktor i nowy prowadzący "The Floor".

Kim jest Mikołaj Roznerski?

Mikołaj Roznerski to aktor filmowy, serialowa i teatralny. Prywatnie jest ojcem syna Antoniego. Matką dziecka jest Marta Juras, z którą aktor był w przeszłości w związku.

Roznerski w 2008 toku ukończył wrocławską filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Lalkarskim oraz studia na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (DAMU). Można oglądać go w serialu "M jak miłość". Grał także w produkcjach "Prawo Agaty", "Na Wspólnej" oraz filmach: "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", "Porady na zdrady" czy "Narzeczony na niby".