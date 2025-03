Magdalena Stużyńska wystąpiła w wielu filmach i serialach. Obecnie można ją oglądać w roli Anki Strzeleckiej w produkcji "Przyjaciółki" Polsatu. Grała też Violę w "Rodzince.pl" i Marcysię w "Złotopolskich".

Magdalena Stużyńska ma insulinooporność

Aktorka wyznała jakiś czas temu, że zmaga się z insulinoopornością. To przypadłość, która sprawia, że trzeba walczyć nie tylko o swoje zdrowie, ale też nadprogramowe kilogramy. Magdalena Stużyńska stara się to robić stosując zbilansowaną dietę.

Reklama

To jest coś, z czym prawdopodobnie muszę żyć do końca życia. Nie mogę jeść, mogę się tylko odżywiać. Dopóki się tylko odżywiam, jest dobrze, ale kiedy sobie pozwalam na przyjemność jedzenia, jest trochę gorzej - mówiła Magdalena Stużyńska w jednym z wywiadów z Plotkiem.

Takich zasad w diecie trzyma się gwiazda "Przyjaciółek"

Aktorce udało się schudnąć 10 kilogramów. Przyznaje, ze był to dodatek, bo najważniejsze było dla niej to aby wyrobić w sobie zdrowe nawyki żywieniowe. Pomogło jedzenie posiłków co 3-4 godziny oraz jedzenie kolacji 3 godziny przed snem. Magdalena Stużyńska stara się również zwracać uwagę na jakość produktów.

Staram się wybierać jak najchudsze produkty. Lubię mięso, ale wybieram takie, które pochodzi od sprawdzonych producentów - mówiła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.

Ten trik stosuje Magdalena Stużyńska, by nie podjadać

Okazuje się, że znalazła również sposób na to, by nie podjadać między posiłkami. Stosuje bardzo prosty trik, którym jest picie wody z cytryną. To właśnie dzięki tym zasadom aktorka nie tylko schudła, ale ma więcej energii.

To świetny sposób na to, by nie podjadać między posiłkami. Jestem zadowolona z efektów. Czuję się lżej i mam więcej energii - mówi Stużyńska.