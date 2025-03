"Na sygnale" odcinek 705 - środa, 9.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 705 odcinku serialu "Na sygnale", który wyemitowany zostanie 9 kwietnia br. o godz. 22.25 w TVP2 Gabryś spotka się z ojcem Kuby. Zewnętrzna komisja lekarska stwierdzi, że ratownika nie da się już uratować. Poinformują o śmierci mózgu. Gabryś będzie musiał jak najprędzej spełnić ostatnią wolę swojego przyjaciela. Okazuje się, że Kuba prosił o to zanim doszło do tragicznej w skutkach akcji ratunkowej.

W 705 odcinku serialu "Na sygnale" Gabryś spotka się z ojcem Kuby. Mężczyzna będzie starał się zrobić wszystko, by uratować życie syna. Uruchomi kontakty w Stanach Zjednoczonych, będzie chciał poszukać najlepszej kliniki. Na to będzie jednak za późno.

705 odcinek "Na sygnale". Gabryś przekaże ojcu Kuby informację o ostatniej woli jego syna

- Ja właśnie w tej sprawie… Kuba nie żyje. Ja... cały czas odrzucam tę myśl. Nawet teraz. To był mój najlepszy przyjaciel od tak dawna. Nie wyobrażam sobie, jak będzie bez niego... - powie ojcu Kuby zapłakany Gabryś.

Wyjaśni mężczyźnie, że jego syn chciał, by jeśli wydarzy się taka sytuacja, być dawcą organów. Położy przed Ryszardem kopertę, w które będzie znajdowało się oświadczenie, podpisane przez Kubę. Dlaczego ci to dał? Miał jakieś przeczucia? - dopyta zaskoczony Ryszard. Nie. To był mój pomysł, po jakiejś trudnej akcji. Nawet już nie pamiętam. Ale on to rozumiał, w ten sposób jego... to wszystko przynajmniej nabiera trochę sensu - wyjaśni mu Gabryś.

Ojciec Kuby nie będzie się zbyt długo zastanawiał. Będzie gotowy na odłączenie syna od respiratora i wypełnienie jego ostatniej woli. Kuba odchodząc nie tylko uratuje życie dwóm osobom, które przeżyły dzięki niemu w akcji ratunkowej, ale kilka kolejnych, którym przekaże swoje organy.