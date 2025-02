W pierwszym odcinku odświeżonej wersji "You Can Dance" poznaliśmy kilkunastu tancerzy, którzy zgłosili się do programu. Podczas castingów musieli przekonać do siebie jury. Sędziami są: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk. Prowadzącym program został Maciej Dowbor.

Czas castingów

W pierwszych trzech odcinkach programu "You Can Dance. Po prostu tańcz" widzowie będą obserwować castingi. Na scenie pojawią się aspirujący artyści, którzy specjalizują się w różnych stylach tańca - od hip-hopu i tańca towarzyskiego po breakdance i taniec orientalny. Wśród uczestników znajdą się zarówno osoby, które wracają, by ponownie walczyć o miejsce w programie.

Nowa scenografia

Jurorzy siedzą teraz na ustawionych w studiu kanapach. "Brak widowni powoduje, że nie czuć tego widowiska. Oświetlenie jest za jasne, więc nie daje klimatu", "Sala i kanapy odbierają całą magię i ekscytację w show", "Niestety nie dorównuje temu formatowi sprzed lat. Zero klimatu, jury też bez polotu" - napisali fani w komentarzach.

Dostało się jurorom

Fani krytykują jury. "Na razie niestety jury mnie rozczarowało (...). Ten zespół po dzisiejszym odcinku dość miałki", "Jury niestety rozczarowało. Porczyk to jedyna rzetelna i składnie wypowiadająca się tam osoba", "Dawniej jury oceniało merytorycznie, zwracało uwagę na szczegóły" - napisali m.in.