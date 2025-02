Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chętnie odpoczywają w swojej hiszpańskiej willi w Marbelli. To ich azyl. Prezenter "Dzień dobry TVN" udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Opowiedział o życiu w Hiszpanii. Czy jest tam anonimowy?

"W Hiszpanii jest masa Polaków"

W tej Hiszpanii, powiedzmy sobie szczerze, jest masa Polaków. Zresztą to jest znany trend w ostatnim czasie, że od czasu pandemii to ilość naszych rodaków, którzy tam mieszkają, pomieszkują, czy też w jakikolwiek inny sposób funkcjonują, się zwielokrotniła. Więc takiej prawdziwej anonimowości to wcale nie ma - powiedział Maciej Dowbor.

Maciej Dowbor o cenach w Hiszpanii

Maciej Dowbor opowiedział także w wywiadzie, jakie są ceny w Hiszpanii. Okazuje się, że bywa tam taniej niż w Polsce. Żyjemy tam bardzo skromnie, co nam odpowiada. (...) Moim zdaniem życie tam [w Hiszpanii] jest w tej chwili tańsze. (...) Żebyśmy mogli żyć na takim poziomie w Polsce, na jakim żyjemy w Hiszpanii, (...) to nie byłoby mnie na to stać - powiedział Maciej Dowbor.

Espresso czy kawa z mlekiem to jest koszt rzędu maksymalnie 1,5 euro na mieście (...). Jak pójdziesz do normalnej regularnej kafeterii, do której chodzą Hiszpanie rano na śniadanie, to dwie osoby zjedzą śniadanie z dobrą zapieczoną kanapką i kawą za siedem euro, czyli 3,5 euro na głowę, to przy obecnym kursie 14 złotych za osobę. No to nie zjesz tak w Warszawie. Kawy za to nie da się kupić. Zresztą w każdym mieście, bo z tego co wiem, to są sieciówki, kosztują wszędzie tyle samo - skomentował.

Maciej Dowbor zapewnił, że nie wyobraża sobie życia poza Polską. Pochwalił swój kraj za to, że panuje w nim porządek. My jesteśmy nowoczesnym krajem, poukładanym superbezpiecznym. U nas jest "ordnung" w porównaniu do tego, co jest w Hiszpanii, ale Hiszpania ma inne zalety, głównie pogoda - podsumował Maciej Dowbor.