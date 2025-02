Andrzej Nejman pożegnał się z pracą w Teatrze Kwadrat w 2023 roku po 25 latach. Aktor stracił posadę dyrektora placówki z powodu oskarżeń m.in. o mobbing i złe zarządzanie finansami. Od początku sprawy gwiazdor "Złotopolskich" twierdził, że jest niewinny, a wszelkie zarzuty są w bezpodstawne. Po dwóch latach batalii sądowych gwiazdor usłyszał pozytywny dla siebie wyrok.

"Byłem opluwany"

26 lutego 2025 roku informację o uniewinnieniu Andrzeja Nejmana przekazał jego słynny przyjaciel Paweł Małaszyński. Aktor udostępnił w mediach społecznościowych filmik, na którym widzimy Andrzeja Nejmana stojącego pod sądem i opowiadającego o ostatnich wydarzeniach. - Kochani, od dwóch lat jestem opluwany w mediach za to, jak prowadziłem Teatr Kwadrat. Opluwany przez niektórych moich byłych pracowników, nawet aktualna dyrektorka złożyła na mnie doniesienie o złamanie dyscypliny finansów publicznych. Przez rok prowadzona była ta sprawa i właśnie przed chwilą zostałem uniewinniony od wszystkich zarzutów - powiedział Andrzej Nejman. W jego oczach pojawiły się łzy.

Komentarze internautów

"Congratulations, my friend [ang. gratulacje, przyjacielu - przyp.red.]" - napisał w opisie nagrania Paweł Małaszyński. W komentarzach znajomi i fani Andrzeja Nejmana składają gratulacje. "Bardzo się cieszę, gratuluję", "Gratuluję, panie Andrzeju. To wspaniała wiadomość", "Super" - napisali m.in. internauci.

"Wszystko legło w gruzach"

Andrzej Nejman o tym, co go spotkało w 2023 r. mówił m.in. w wywiadzie z listopada 2024 roku w programie "Halo, tu Polsat". Jak powiedział, przez ten skandal "wszystko legło w gruzach". - Moje dzieci nie chciały wrócić do szkoły, bo miały od rówieśników pytania: "kiedy twój tata pójdzie do więzienia?". (...) Nie byłem w stanie wstać z łóżka i iść do łazienki. Nie wiedziałem, że takie stany istnieją, taka kompletna niemoc - zdradził.