Znajomość Julii "Maffashion" Kuczyńskiej i Michała Danilczuka kwitnie. Para, która poznała się w lutym na parkiecie "Tańca z gwiazdami", spędziła ostatnio kilka dni we Włoszech. Byli na ślubie Agnieszki Lal, znanej jako Aggie. Na relacjach z tego wypadu się nie skończyło.

Wzruszający prezent

Teraz Maffashion pokazała prezent, jaki ona i Michał Danilczuk dostali od jej rodziców. To ręcznie robiony album ze zdjęciami z show Polsatu i opisami wszystkich tańców pary. To bardzo wzruszyło Maff. "Cudownych rodziców mam. Koniec i kropka. Jestem szczęściarą!" - napisała i dodała emotikonę z sercem i łzami.

Zachwyceni fani

Prezent od rodziców Maffashion zachwycił jej fanów. "To jest mistrzostwo świata - ta duma, która przemawia przez twoją mamę. I to, że chciała stworzyć pamiątkę dla ciebie... przepiękny gest", "Już teraz Twój synek będzie miał ulubioną książeczkę. Wspaniałych masz rodziców" - czytamy. Pojawiły się też wpisy od znajomych z show. "OMG, ale cudne", napisała Roxie Węgiel. "Piękne to" - dodał Jacek Jeschke.