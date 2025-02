Za nami już 8. odcinek "Żony dla Polaka". Co działo się w domach bohaterów? Czyje serca są już zajęte? Kto jeszcze się waha? Gorąco zrobiło się u Mariusza, dziewczyny mocno się pokłóciły. A wcześniej było domowe spa, co nie spodobało się wielu widzom.

Oburzeni widzowie

Joanna, Basia i Ania nałożyły maseczkę kosmetyczną Mariuszowi. Potem mężczyzna zrobił dziewczynom masaż. Ostatecznie skupił się na Joannie, resztę dziewczyn odstawiając na boczny tor. To bardzo nie spodobało się widzom. "Pospolity lowelas... Czy te kobiety nie znajdą sobie faceta w Polsce? Cyrk..."; "Ależ on jest żałosny... A one jak ćmy do światła lecą" - napisali fani show "Żona dla Polaka" w komentarzach w mediach społecznościowych.

Reklama

Rozczarowany Mariusz

Kulminacyjnym momentem odcinka była randka Mariusza z Anną. Spacerowali, jedli watę cukrową. Mariusz próbował pocałować Anię w usta, ale odsunęła się i pozwoliła pocałować się tylko w policzek. Byłam trochę zaskoczona, że będzie chciał mnie pocałować w usta. Nie czułam tego, więc na razie przyjacielski pocałunek - mówiła po spotkaniu uczestniczka show "Żona dla Polaka".

Mieliśmy sympatyczną rozmowę, ale chciałem przejść o poziom wyżej. Taka była troszeczkę dla mnie sztywna, powiem szczerze. Poczułem się rozczarowany, Ania wydaje się konserwatywna, chce pozostać na etapie bardziej przyjacielskim niż romantycznym - przyznał Mariusz.